Giornata speciale a Coverciano: la Nazionale incontra i sopravvissuti di Crans-Montana

Azzurri e solidarietà: Mancini e Ranieri accolgono a Coverciano tre giovani sopravvissuti alla tragedia di Crans-Montana

Il Centro Tecnico Federale di Coverciano ha aperto le sue porte a un’iniziativa ricca di emozione, valori e solidarietà. Francesca, Kean e Leonardo, tre giovani sopravvissuti alla tragedia di Crans-Montana, sono stati accolti nella casa della Nazionale per una giornata indimenticabile al fianco dei campioni azzurri, culminata con la visita al Museo del Calcio.

Ultime Notizie Serie A: tutte le novità del giorno sul massimo campionato italiano

L’incontro con la dirigenza azzurra e la consegna delle maglie

Ad accogliere i ragazzi è stato Roberto Mancini, Commissario Tecnico della Nazionale italiana. Il selezionatore si è intrattenuto a lungo con i tre ospiti tra sorrisi e battute, affiancato da due figure iconiche del movimento calcistico italiano: Claudio Ranieri, esperto dirigente ed eccezionale allenatore artefice dello storico scudetto con il Leicester City nel ruolo di presidente del Club Italia, e Gabriele Oriali, storico mediano di rottura campione del mondo nel 1982 e attuale team manager azzurro. Ai giovani sono state consegnate le maglie ufficiali con i nomi dei loro idoli.

Inclusioni e trofei: la visita degli atleti paralimpici

Il momento del pranzo ha visto i tre ragazzi condividere la tavola con la squadra e con Luca Da Prato, pluripremiato nuotatore paralimpico già campione europeo e mondiale, accompagnato dal suo CT Roberto Bonanni. Parallelamente, la struttura ha celebrato un altro momento storico con l’arrivo della Nazionale CP, fresca vincitrice del World Championship disputatosi in Inghilterra: la coppa conquistata è stata depositata ufficialmente al Museo del Calcio.

A margine dell’allenamento pomeridiano, la seduta è stata seguita a bordo campo da Daniele Cassioli, pluri-iridato sciatore nautico non vedente, insieme ai giovani atleti della Real Eyes Sport ASD. La giornata si è conclusa con uno scatto collettivo tra abbracci e sorrisi sinceri, a testimonianza di come lo sport sappia unire oltre ogni barriera.