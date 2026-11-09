Vozinha Colo-Colo, avventura al capolinea? Da star dei Mondiali a riserva

Colo-Colo, rebus Vozinha: dai riflettori mondiali al minutaggio ridotto, addio a fine contratto? Cosa può succedere

A soli quattro mesi dall’exploit globale con la nazionale di Capo Verde ai Mondiali, il cammino di Vozinha, esperto portiere quarantenne noto per i suoi riflessi felini e la grande esperienza internazionale, si sta rivelando più tortuoso del previsto. L’impatto con la notorietà e le dinamiche del calcio sudamericano ha presentato un conto salato all’estremo difensore africano, finito sotto esame per le sue prestazioni sul terreno di gioco.

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L’avventura al Colo-Colo e il nodo contratto

Ingaggiato con un accordo semestrale dai cileni del Colo-Colo, il classe 1986 ha racimolato appena cinque presenze in 14 sfide ufficiali, mentre il club di Santiago viaggia spedito verso il titolo nazionale e il pass per la Coppa Libertadores. La permanenza in Cile resta legata a un minutaggio minimo finora lontano dal realizzarsi.

Sulla situazione si è espresso lo stesso estremo difensore: “Sono arrivato qui con l’intenzione di giocare la Libertadores, ma ora sono concentrato su questa settimana, che potrebbe essere decisiva per il Colo-Colo. Il mio futuro si deciderà dopo; per ora non ci penso”.

Le critiche di Claudio Bravo e il peso della fama

A complicare il quadro sono arrivate le stoccate di Claudio Bravo, ex iconico capitano della selezione cilena e sarto dei pali di top club come Barcellona e Manchester City. L’ex portiere ha bocciato senza mezzi termini le prove del capoverdiano: “Ha commesso diversi errori in situazioni che richiedono coordinazione. E se non hai coordinazione, non ce la farai mai”.

A poco serve l’esplosione mediatica su Instagram, dove il portiere ha superato quota 27 milioni di follower (ne contava 50mila prima della rassegna iridata), attirando sponsorizzazioni di primo piano come Adidas, Pepsi e Red Bull. La popolarità, infatti, ha finito per togliere serenità all’atleta, come confessato in una recente intervista al quotidiano britannico Observer: “Ho perso la mia pace e la mia tranquillità. Non ho più privacy, o quantomeno ne ho molta meno di prima, anche in Cile. A dire il vero, se mi offrissero la vita che ho oggi o quella che avevo prima, sceglierei quella di un tempo”.

Con poche gare a disposizione prima della naturale scadenza dell’accordo, il futuro di Vozinha al Colo-Colo appare sempre più a un bivio.