Infortunio Miranda, tegola per il Bologna! C’è lesione per l’esterno spagnolo, le sue condizioni e i tempi di recupero per rivederlo in campo

Infortunio Miranda, il Bologna perde l’esterno spagnolo. Gli esiti degli esami con le condizioni ufficiali e i tempi di recupero

Doccia gelata per la corsia mancina del Bologna. Gli accertamenti medici a cui è stato sottoposto Juan Miranda hanno confermato i timori emersi dopo la prematura uscita dal campo nell’ultimo impegno di campionato. Per il laterale iberico si tratta di un infortunio muscolare che richiederà quasi un mese di stop, privando l’allenatore Raffaele Palladino di una pedina fondamentale per la fluidità della manovra proprio alla vigilia di una fase intensa della stagione.

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L’uscita forzata nel derby e il peso dei numeri: si ferma il miglior rifinitore della Serie A

Il problema fisico è insorto al 26′ del primo tempo dell’acceso derby emiliano contro il Parma: uno scatto improvviso lungo l’out di sinistra, un immediato fastidio alla coscia e la richiesta repentina della sostituzione verso la panchina rossoblù. La rinuncia forzata al classe 2000 rappresenta una perdita di assoluto rilievo per i meccanismi della squadra emiliana. I dati certificano lo straordinario impatto avuto dal calciatore in questa prima parte di stagione: forte di ben cinque assist vincenti forniti ai compagni, Miranda svetta solitario in cima alla graduatoria dei migliori rifinitori dell’intera Serie A. Una garanzia tattica preziosa, capace di assicurare costante superiorità numerica, spinta sulla fascia e precisione chirurgica nei traversoni.

Ripresa dei lavori a Casteldebole: il bollettino medico ufficiale del club

Nel frattempo, approfittando della sosta dedicata agli impegni delle Nazionali, il gruppo squadra è tornato a faticare sul campo di allenamento, dove sono state monitorate anche le condizioni di altri elementi alle prese con problemi fisici. A chiarire l’entità del problema dello spagnolo e la situazione generale della rosa è stata la società felsinea attraverso una nota ufficiale:

“I ragazzi di Raffaele Palladino hanno ripreso ad allenarsi questa mattina al centro tecnico Niccolò Galli: attivazione atletica, esercizi col pallone e partitella a campo ridotto per i rossoblù non impegnati con le rispettive Nazionali. Allenamento differenziato in palestra per Jay Enem e Lorenzo De Silvestri. Juan Miranda è stato sottoposto a esami strumentali che hanno evidenziato una lesione di primo grado al bicipite femorale della coscia sinistra; tempi di recupero di circa 3 settimane.”

Tempi di recupero e alternative tattiche per Palladino

La pausa del torneo permetterà al Bologna di assorbire parzialmente lo stop, quantificato in circa tre settimane, limitando il numero di partite ufficiali che vedranno l’ex Betis costretto ai box. Lo staff sanitario rossoblù agirà comunque con la massima prudenza, impostando un percorso di riabilitazione graduale per scongiurare pericolose ricadute muscolari e riavere il giocatore al massimo della forma a inizio dicembre. Nelle prossime sfide, Palladino dovrà studiare soluzioni alternative per ridisegnare la catena mancina e non disperdere la qualità offensiva espressa finora.