Paura in Norvegia, crolla una tribuna durante Tromsø-Bodø/Glimt! Tifosi coinvolti e partita sospesa: cosa è successo

Tromsø-Bodø/Glimt, momenti di grande paura nel campionato norvegese: una parte della tribuna riservata ai tifosi ospiti cede improvvisamente durante il primo tempo

Attimi di autentica paura in Norvegia durante la sfida di campionato tra Tromsø e Bodø/Glimt, disputata domenica 8 novembre 2026. L’incontro, valido per l’Eliteserien, è stato improvvisamente interrotto nel corso del primo tempo a causa di un grave incidente verificatosi sugli spalti.

Ultime notizie Calcio Estero: tutte le novità del giorno provenienti da tutto il mondo

Una parte della tribuna riservata ai tifosi ospiti ha ceduto, provocando la caduta di diversi sostenitori del Bodø/Glimt. Immediato l’intervento dei soccorritori, mentre la partita è stata temporaneamente sospesa.

Tromsø-Bodø/Glimt, il crollo della tribuna durante il primo tempo

L’incidente si è verificato intorno al 41° minuto, quando il risultato era ancora fermo sullo 0-0.

Secondo quanto riportato dall’Associated Press, il portiere del Bodø/Glimt Nikita Haikin ha richiamato l’attenzione dell’arbitro dopo essersi accorto di quanto stava accadendo nel settore ospiti.

Il direttore di gara ha quindi interrotto immediatamente il gioco per consentire l’intervento dei soccorsi.

Tromsø-Bodø/Glimt, un tifoso trasportato in ospedale

Il bilancio dell’incidente parla di diversi sostenitori coinvolti, con almeno quattro persone sottoposte ad assistenza medica.

Uno dei tifosi è stato trasportato in ospedale per accertamenti e cure. Secondo gli aggiornamenti riportati dalle agenzie internazionali, le sue condizioni non sarebbero critiche.

Tromsø-Bodø/Glimt, la partita riprende dopo lo spavento

Dopo le verifiche e il confronto tra società, autorità e organizzatori, è arrivata la decisione di riprendere regolarmente l’incontro.

Il Bodø/Glimt ha successivamente conquistato la vittoria per 2-0, grazie alla doppietta di Ola Brynhildsen.

Il risultato sportivo è però passato inevitabilmente in secondo piano, davanti a un episodio che riaccende l’attenzione sulle condizioni di sicurezza degli impianti sportivi.