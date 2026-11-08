Pagelle Inter Como: Pio Esposito da record, Thuram dominante! Ma i lariani sono irriconoscibili VOTI

Pagelle Inter Como: i voti e i giudizi ai protagonisti del match, valido per l’11ª giornata di Serie A 2026/27
Pagelle Inter Como: i voti e i giudizi ai protagonisti del match, valido per l’11ª giornata di Serie A 2026/27
Ultime Notizie Serie A: tutte le novità del giorno sul massimo campionato italiano
Inter: Martinez 6.5; Akanji 6, Bastoni 6,5, Carlos Augusto 7; Spence 6, Barella 6.5, Calhanoglu 6.5 (81′ Sucic SV), Zielinski 7 (72′ Mkhitaryan 6), Dimarco 6,5 (88′ Diouf SV); Esposito 7.5 (72′ Bonny 6), Thuram 8 (88′ Pavard SV). All. Chivu 7
Como: Sanchez 6; Couto 5,5 (74′ Liberali 6), Ramon 5, Kempf 5, Valle 5 (74′ Kaiki 6); Milla 5,5, Perrone 5,5 (46′ Ricci 5,5); Da Cunha 5,5 (74′ Caqueret 6), Nico Paz 5, Baturina 5,5 (46′ Smolcic 6); Douvikas 5. All. Fabregas 5