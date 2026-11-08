Moviola Inter Como: gli episodi dubbi del match diretto da Chiffi. Cosa è successo a San Siro

Moviola Inter Como: gli episodi dubbi del match diretto da Chiffi, valido per l’11ª giornata di Serie A 2026/27

Direzione lineare e priva di sbavature decisive a San Siro per Daniele Chiffi, arbitro designato per il derby lombardo tra l’Inter e il Como. Il fischietto della sezione di Padova ha impostato una soglia del fallo all’inglese, preferendo il dialogo e i richiami verbali all’uso immediato dei cartellini. Nessun ricorso all’on-field review e nessun episodio controverso all’interno delle due aree di rigore in una sfida controllata con fermezza.

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La convalida delle reti: tutto regolare sui gol di Esposito e Thuram

Le due marcature che hanno indirizzato la partita a favore dei nerazzurri sono state convalidate senza alcuna esitazione:

12′ – Gol di Francesco Pio Esposito (1-0): Lo scambio nello stretto all’interno dei sedici metri tra Djed Spence e Francesco Pio Esposito è pulito e privo di contatti fallosi preliminari; la conclusione all’incrocio dell’attaccante nerazzurro batte Robert Sanchez in posizione perfettamente regolare.

Lo scambio nello stretto all’interno dei sedici metri tra e è pulito e privo di contatti fallosi preliminari; la conclusione all’incrocio dell’attaccante nerazzurro batte in posizione perfettamente regolare. 19′ – Gol di Marcus Thuram (2-0): Sugli sviluppi di un’azione insistita avviata da Piotr Zielinski, la sfera carambola sui piedi di Marcus Thuram, lesto a ribadire a rete con un diagonale nell’angolino basso. Il centravanti francese è tenuto in gioco dalla linea difensiva lariana e non commette alcuna irregolarità nel prendere posizione.

Gestione disciplinare: tolleranza iniziale e giallo sacrosanto a Esposito

La linea di Chiffi ha premiato a lungo la fluidità del gioco, graziando in più occasioni il difensore ospite Jacobo Ramon, autore di diversi interventi al limite al 9′, al 33′ e al 54′, sempre gestiti con semplici richiami formali, così come i contrasti ruvidi di Nicolò Barella e Alessandro Bastoni.

Il metro permissivo cambia marcia inevitabilmente al 72′: protagonista in negativo è proprio Francesco Pio Esposito, autore di un’entrata in ritardo particolarmente dura e scomposta. In questa circostanza Chiffi non esita un secondo: cartellino giallo estratto tempestivamente per punire l’imprudenza dell’attaccante interista.

Precisione chirurgica della terna sui fuorigioco

Impeccabile la prova degli assistenti di linea, puntuali nel fermare le ripartenze sul filo dei centimetri: corrette le chiamate di offside ai danni di Jacobo Ramon al 15′, di Carlos Augusto al 37′, del lariano Martin Baturina al 38′ e infine di Thuram al 52′. Una prestazione solida e priva di polemiche per l’intera squadra arbitrale.