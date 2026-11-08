Sarri: «Varela mi ha fatto un’impressione notevole ma oggi siamo riusciti a contenerlo»

Monza Atalanta, nel post gara Sarri è intervenuto per analizzare la partita di Serie A 2026/2027. Le sue dichiarazioni

Al termine di Monza Atalanta, Maurizio Sarri è intervenuto in conferenza stampa. Queste le dichiarazioni dell’allenatore dei nerazzurri:

Ultime Notizie Serie A: tutte le novità del giorno sul massimo campionato italiano

PAROLE – «Nella fase iniziale abbiamo pagato un po’ di nervosismo: eravamo contratti, non eravamo in fiducia, non stavamo facendo le cose che avevamo preparato. Dopo 25-30 minuti però il Monza ha iniziato ad allungare le distanze. Dopo aver fatto gol abbiamo capito che c’erano spazi anche per palleggiare. Abbiamo disputato una partita da squadra mentalmente poco sicura e in difficoltà nel primo tempo, diversa quando abbiamo ripreso fiducia nel secondo. Venivamo da due partite in cui abbiamo avuto 18 occasioni ma segnato 1 gol, contro 5 degli avversari e ne abbiamo presi 4. Qualcosa nelle due aree per forza la stiamo sbagliando. Il prossimo passo è quello»

KOLASINAC E KESSIE’ – «Quelli di oggi erano recuperi medici ma con una situazione di efficienza fisica ancora limitata. Kolašinac si è allenato con noi solo ieri, Kessie ha fatto mezzo allenamento ieri»

VARELA – «Varela mi ha fatto un’impressione notevole nelle altre partite ma oggi mi sembra che siamo riusciti a contenerlo abbastanza bene»