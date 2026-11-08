Pagelle Napoli Lazio: ma che stagione di Frattesi!? Pedraza rovina tutto...Milinkovic-Savic c'è, la difesa traballa VOTI

Pagelle Napoli Lazio: i voti e i giudizi ai protagonisti del match, valido per l’11ª giornata di Serie A 2026/27
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NAPOLI : Milinkovic-Savic 7; Beukema 6, Rrahmani 5, Rafa Marin 5; Vergara 5.5 (74′ Politano 6), De Bruyne 6 (83′ Giovane SV), Gilmour 5.5 (69′ Anguissa 6), McTominay 6.5, Olivera 6.5; Lang 6.5, Hojlund 5.5 (74′ Lucca 6). All. Allegri 6
LAZIO: Mandas 7; Floriani 5.5 (61′ Lazzari 6), Sutalo 6.5 (32′ Diogo Leite 6), Provstgaard 6, Nuno Tavares 6.5 (46′ Pedraza 5); Frattesi 7 (78′ Cancellieri 6), Belahyane 6.5, Taylor 6.5; Isaksen 6.5, Pinamonti 5.5 (61′ Dele-Bashiru 6), Noslin 7. All. Gattuso 6.5