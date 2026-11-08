Manna: «Il momento non è dei migliori. C’è bisogno che tutti quanti diano di più»

Il ds del Napoli Giovanni Manna prima di Napoli Lazio: «Il momento non è dei migliori. Va affrontato con determinazione. C’è bisogno che tutti quanti diano di più»

l Napoli si gioca una fetta importante del proprio cammino in campionato sul prato dello stadio Diego Armando Maradona. Nella sfida valida per la dodicesima giornata di Serie A 2026-2027, la formazione guidata da Massimiliano Allegri va a caccia di un’immediata scossa per risalire la china in classifica. L’ostacolo di giornata è una Lazio in forma smagliante, che si presenta all’appuntamento con un morale diametralmente opposto a quello degli azzurri.

Le parole del DS Giovanni Manna

A pochi minuti dal fischio d’inizio, ai microfoni di DAZN è intervenuto Giovanni Manna, direttore sportivo del Napoli, artefice delle ultime strategie di mercato del club partenopeo. Il dirigente azzurro ha fatto il punto della situazione su un momento delicato:

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PAROLE – «Sicuramente il momento non è dei migliori. Va affrontato con determinazione, coscienza e responsabilità nei confronti dei tifosi e non solo, per quello che significa il Napoli. Non è accettabile, al di là di tutte le situazioni e delle partite, che non sono un alibi. Bisogna trovare le forze, anche giocando ogni tre giorni, e migliorare questi risultati»

VISITA DE LAURENTIIS – «Il presidente è venuto a Castel Volturno venerdì e ha fatto quello che deve fare un presidente. Ci ha dato, non dico tranquillità, ma ci ha fatto capire tante cose, a partire dalla necessità di lavorare in un certo modo. C’è bisogno che tutti quanti diano di più. Ha trasmesso un senso di compattezza e speriamo di vederlo oggi in campo»

LAZIO – «Arriva una squadra forte e ben allenata, che sta attraversando un momento positivo, opposto al nostro. Noi abbiamo le armi e i giocatori per fare una partita vera. Dobbiamo dimostrare tante cose, a partire da oggi. C’è anche un ex in panchina ed è un avversario ostico».