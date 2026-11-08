Da Allegri a De Laurentiis, bufera alla vigilia di Napoli-Lazio

Tensione in casa Napoli: il giallo della conferenza di Allegri e il retroscena sulle parole di De Laurentiis

Un silenzio che ha fatto più rumore di mille parole. Dopo le tensioni seguite alla sconfitta di Porto, a Castel Volturno si è consumato un clamoroso cortocircuito comunicativo: con la sala stampa già piena di giornalisti in attesa di Massimiliano Allegri, allenatore toscano del Napoli, a meno di dieci minuti dall’inizio è arrivato l’annuncio che la conferenza della vigilia di Napoli-Lazio non si sarebbe tenuta. Una decisione maturata ai vertici del club e comunicata con scarso preavviso, che ha lasciato nell’imbarazzo i cronisti presenti. Il punto della Gazzetta.

Ultime Notizie Serie A: tutte le novità del giorno sul massimo campionato italiano

La spiegazione di De Laurentiis

Nel tardo pomeriggio, sul proprio profilo X, il presidente Aurelio De Laurentiis ha chiarito la scelta: “In casa Napoli non esiste nessun caso”. Dopo le troppe parole del dopo Porto, il patron aveva chiesto di evitare ulteriori uscite pubbliche, soprattutto mentre la squadra si ricompatta in ritiro, dove ha raggiunto il gruppo anche il capitano Giovanni Di Lorenzo, indisponibile per infortunio. Allegri, invece, era disposto a incontrare i media come ogni vigilia, ma quando il presidente ha saputo che la conferenza stava per cominciare ha fermato tutto. “Quando si va in ritiro la tutela di tutti deve essere totale”, ha aggiunto il numero uno azzurro.

Il quadro della stagione

La situazione resta delicatissima. Venerdì De Laurentiis è arrivato al centro sportivo per confermare la fiducia al tecnico anche davanti ai giocatori, con toni pacati, e per chiedere una reazione immediata a una stagione che ha già troppe somiglianze con l’annata post scudetto di Luciano Spalletti. I numeri sono pesanti: sette sconfitte in quattordici partite, troppe anche per chi lotta per la salvezza, figurarsi per un club che punta al quarto posto e ai playoff di Champions League.

L’ultima occasione

Domenica alle 12.30 al Maradona arriva la Lazio di Gennaro Gattuso, capolista solitaria. Per il Napoli è molto più di una partita: solo una vittoria può spegnere la crisi e permettere ad Allegri di affrontare la sosta con più serenità, in vista del recupero di diversi infortunati e della possibilità di tornare a ruotare gli uomini. In palio non ci sono soltanto tre punti, ma la credibilità di un intero progetto.