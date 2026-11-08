Moviola Napoli Lazio: gli episodi dubbi del match diretto da Pairetto. Cosa è successo al Maradona!

Moviola Napoli Lazio: gli episodi dubbi del match diretto da Pairetto, valido per l’11ª giornata di Serie A 2026/27

Termina in parità sull’1-1 il big match dello stadio Diego Armando Maradona tra Napoli e Lazio. A dirigere una sfida vibrante, ricca di capovolgimenti di fronte e salvataggi determinanti dei due portieri Vanja Milinkovic-Savic e Christos Mandas, è stato l’arbitro Luca Pairetto della sezione di Nichelino. Il fischietto piemontese ha tenuto in pugno la contesa con autorevolezza, adottando un metro di giudizio uniforme nei contatti fisici e dimostrandosi impeccabile nelle decisioni chiave all’interno delle due aree di rigore.

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Il contatto Noslin-difesa e la rete del vantaggio di Frattesi

Il primo episodio da moviola si registra al 20′ del primo tempo: l’attaccante biancoceleste Tijjani Noslin penetra in area di rigore e finisce a terra dopo un contatto ravvicinato. Pairetto, posizionato a pochi metri dallo svolgimento dell’azione con visuale sgombra, fa ampi cenni di proseguire: l’impatto tra i corpi rientra nella normale dinamica di un contrasto di gioco e non presenta gli estremi per la concessione del penalty, lettura confermata dal rapido silent check con la sala VAR.

Nessun dubbio nemmeno al 28′, in occasione dello 0-1 laziale: sul filtrante millimetrico dello stesso Noslin, lo scatto in profondità di Davide Frattesi è perfettamente sincronizzato sul filo dell’ultimo difensore azzurro, rendendo ineccepibile la convalida del gol.

L’autorete di Pedraza: pareggio del Napoli senza infrazioni

A inizio ripresa, al 48′, si concretizza l’episodio che ristabilisce la parità. Su un traversone insidioso scodellato nel cuore dei sedici metri laziali, il subentrato Alfonso Pedraza devia goffamente il pallone nella propria porta nel tentativo di anticipare gli attaccanti del Napoli. La terna arbitrale convalida immediatamente: l’azione è pulita, non si registrano spinte o cariche irregolari ai danni del terzino spagnolo e il controllo video certifica la totale regolarità dell’1-1.

Gestione disciplinare: pioggia di gialli e sanzione a Pedraza

Coerente e tempestiva la gestione dei cartellini da parte del direttore di gara. Dopo aver sanzionato al 30′ un fallo tattico di Josip Sutalo, nel finale di prima frazione arriva la prima ammonizione della partita: sacrosanto il giallo per Noa Lang al 44′ per un intervento irruento e fuori tempo.

Nella ripresa, con i ritmi che si alzano ulteriormente, Pairetto interviene prontamente per frenare l’agonismo: corretti i gialli sventolati a Billy Gilmour al 65′ per uno sgambetto e ad Antonio Vergara al 66′ per un’entrata dura a centrocampo. Al 78′ arriva anche la sanzione sul fronte opposto: cartellino giallo ineccepibile per Alfonso Pedraza, punito senza esitazione dopo una brutta entrata in ritardo ai danni dell’avversario. Precisi, infine, i fischi per i falli in attacco sanzionati a Noslin al 56′ e a Sam Beukema al 71′, a coronamento di una direzione lineare e priva di sbavature decisive.