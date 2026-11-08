Pagelle Genoa Milan: segna sempre Cisse! Vasquez da horror - VOTI

Pagelle Genoa Milan: i voti e i giudizi ai protagonisti del match, valido per l’11ª giornata di Serie A 2026/27
Pagelle Genoa Milan: i voti e i giudizi ai protagonisti del match, valido per l’11ª giornata di Serie A 2026/27
Ultime Notizie Serie A: tutte le novità del giorno sul massimo campionato italiano
GENOA – Bijlow 6; Marcandalli 5 (62′ El Shaarawy 6), Ostigard 5, Vasquez 4,5; Ehizibue 6, Traore 4,5 (85′ Sow sv), Wiafe 6 (85′ Meichtry sv), Ellertsson 6,5 Vitinha 5,5 (74′ Colombo 6), Messias 6 (62′ Baldanzi 6); Osmajic 6.
MILAN – Maignan 6; Gila 6,5, De Winter 6, Diawara 6 (62′ Terracciano 6), Musah 6 (88′ Estupinan sv); Moreira 6,5, Modric 6, Rabiot 6,5, Cisse 7 (61′ Hutchinson 6); Pulisic 7 (79′ Jashari sv), Ramos 6,5.