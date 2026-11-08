Moviola Genoa Milan: gli episodi dubbi del match diretto da Massa. Cosa è successo a Marassi!

Moviola Genoa Milan: gli episodi dubbi del match diretto da Massa, valido per l’11ª giornata di Serie A 2026/27

Vittoria sofferta e preziosa per il Milan, che espugna lo stadio Luigi Ferraris superando per 1-2 il Genoa al termine di una sfida spigolosa e ricca di contatti fisici. A dirigere la contesa dell’undicesima giornata di Serie A è stato l’arbitro Davide Massa della sezione di Imperia. Il fischietto ligure ha offerto una conduzione attenta e priva di sbavature decisive, gestendo con autorità i momenti caldi della contesa e confermando prontezza nel reprimere i comportamenti oltre il limite del regolamento.

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L’episodio chiave: gol cancellato a Osmajic per fuorigioco

L’episodio più rilevante sotto il profilo arbitrale si consuma al 30′ del primo tempo, sul parziale di 0-2 in favore dei rossoneri. Su un traversone scodellato dalla corsia di destra da Leo Ostigard, l’attaccante rossoblù Milutin Osmajic trova la deviazione vincente alle spalle di Mike Maignan. L’esultanza del Grifone viene però strozzata sul nascere: la segnalazione dell’assistente è immediata e il successivo controllo della sala VAR certifica la posizione irregolare della punta montenegrina al momento della giocata originaria. Decisione di campo ineccepibile.

La regolarità delle reti: tutto lineare su Cisse, Pulisic ed Ellertsson

Piena regolarità per le tre marcature che hanno fissato il punteggio finale:

13′ – Gol di Cisse (0-1): Adrien Rabiot imbuca con precisione per l’inserimento di Alphadjo Cisse , che batte il portiere avversario. La posizione di partenza del rossonero è perfettamente in linea con i centrali rossoblù.

imbuca con precisione per l’inserimento di , che batte il portiere avversario. La posizione di partenza del rossonero è perfettamente in linea con i centrali rossoblù. 19′ – Gol di Pulisic (0-2): Splendido taglio centrale di Christian Pulisic su filtrante di Goncalo Ramos ; l’azione d’attacco si sviluppa senza alcuna infrazione e la convalida è istantanea.

Splendido taglio centrale di su filtrante di ; l’azione d’attacco si sviluppa senza alcuna infrazione e la convalida è istantanea. 88′ – Gol di Ellertsson (1-2): Il gol che riapre il match nel finale nasce da un lancio profondo di Tommaso Baldanzi: il taglio verso l’interno di Mikael Egill Ellertsson è pulito e privo di contatti fallosi.

Polso fermo e pioggia di ammonizioni nella ripresa

Massa adotta un metro severo per arginare il nervosismo crescente:

Al 28′ sacrosanto il primo giallo a Sankhoun Diawara per un tackle ruvido.

per un tackle ruvido. Al 50′ doppio intervento disciplinare: ammonito Alessandro Marcandalli per un’entrata dura e giallo immediato a Rabiot per proteste reiterate.

per un’entrata dura e giallo immediato a per proteste reiterate. Nel finale finiscono sul taccuino anche Pulisic al 76′, Mario Gila all’87’ per un brutto fallo e Kingsley Ehizibue al 90+4′ per un intervento in ritardo.

Conduzione lineare e polso fermo in un recupero prolungato fino al 98′.