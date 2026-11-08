De Rossi: «Potevamo fare meglio ma la partita è stata molto buona»

Genoa Milan, nel post gara De Rossi è intervenuto per analizzare la partita di Serie A 2026/2027. Le sue dichiarazioni

Al termine di Genoa Milan, Daniele De Rossi è intervenuto su Dazn. Queste le dichiarazioni dell’allenatore dei rossoblù:

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PAROLE – «Gli errori individuali? Ho fatto i complimenti ai miei giocatori. La prestazione è stata molto buona. Non mi piace parlare di errori individuali, ne sento tanti di allenatori che parlano di individuali quando subiscono gol e non quando fanno gol. Anche Kalulu aveva fatto un errore individuale sul gol di Baldanzi (in Genoa-Juventus, ndr). Il calcio è fatto così. Non possiamo aggrapparci a quello solo quando ci fa comodo. C’è modo di porre rimedio agli errori. Tutti insieme abbiamo fatto qualcosa di impreciso sui gol, potevamo fare meglio ma per il resto, nel complesso, la partita secondo me è stata molto buona»

MOMENTO – «Prima dell’altra sosta eravamo un po’ più fragili, ma i miei giocatori hanno sempre avuto delle reazioni. Siamo stati ordinati nelle reazioni. Il Milan ha un paio di giocatori che ti nascondono la palla quando brucia, a loro non scotta mai, ti fanno perdere un po’ di distanze e devi fare una partita di grande sacrificio fisico. L’hanno fatto tutti, mi fa capire che ho una squadra di cui andare fiero. Se giocheremo come oggi saranno più le partite che vinceremo che quelle che perderemo».