Moviola Fiorentina Juve, polemiche furiose per il rigore negato ai bianconeri! Colombo nel mirino: tutti gli episodi del match

Moviola Fiorentina Juventus, tutti gli episodi arbitrali della sfida dell’undicesima giornata di Serie A 2026/2027. Fa discutere il tocco di braccio di Joao Mario nell’area viola

Tante polemiche nella sfida tra Fiorentina e Juventus, terminata sul risultato di 2-2 e valida per l’undicesima giornata di Serie A 2026/2027. A finire sotto i riflettori è soprattutto un episodio avvenuto nel finale, quando i bianconeri hanno protestato per un presunto calcio di rigore non assegnato dopo un tocco di braccio di Joao Mario.

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A dirigere l’incontro è stato Andrea Colombo, della sezione di Como, assistito da Giovanni Baccini e Marco Ceccon. Quarto ufficiale Fabio Maresca, con Aleandro Di Paolo al VAR e Francesco Meraviglia nel ruolo di AVAR.

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Moviola Fiorentina Juventus, il rigore negato per il tocco di Joao Mario

L’episodio più discusso arriva al 79° minuto, quando Joao Mario, all’interno della propria area di rigore, controlla in maniera imperfetta un pallone che finisce per colpirgli il braccio, descritto come largo.

I giocatori della Juventus chiedono immediatamente il calcio di rigore, ma Colombo lascia proseguire e dalla sala VAR non arriva alcun intervento.

Una decisione destinata ad alimentare il dibattito arbitrale. La valutazione dell’eventuale punibilità del contatto dipende anche dalla posizione e dal movimento del braccio, elementi che richiedono un’analisi delle immagini.

Moviola Fiorentina Juventus, annullato il gol di Dragusin

All’82° minuto, altro episodio importante: Radu Dragusin trova la rete di testa, ma l’arbitro annulla per un fallo commesso ai danni di Gleison Bremer.

Il difensore della Fiorentina avrebbe infatti spinto l’avversario con entrambe le mani prima di battere Guglielmo Vicario.

Pochi minuti prima, al 78°, lo stesso Dragusin aveva spinto Teun Koopmeiners nei pressi della linea di fondo. In questa circostanza, però, Colombo aveva giudicato il contatto come un normale contrasto di gioco.

Moviola Fiorentina Juventus, tutte le ammonizioni e gli altri episodi

Diversi anche gli interventi disciplinari nel corso dell’incontro.

Al 12° minuto, Cabal viene ammonito per una trattenuta sulla maglia di Pedro Gonçalves, mentre al 22° è Bremer a ricevere un cartellino giallo per un fallo analogo su Mateo Pellegrino.

Al 41°, Kolo Muani calcia verso la porta e trova l’opposizione di Viery, colpito sul braccio aderente al corpo: nessun rigore.

Al 50°, Oulaï viene ammonito per proteste dopo un fallo offensivo. Poco dopo commette un’altra infrazione su Jérémie Boga, rischiando il secondo giallo.

Infine, al 74°, arrivano le ammonizioni per proteste a Luciano Spalletti e Kolo Muani.

Resta soprattutto il caso del 79° minuto: il mancato rigore per il tocco di Joao Mario rappresenta l’episodio più controverso della serata e quello destinato a far discutere maggiormente nel postpartita.