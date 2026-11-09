Juventus, tegola Kalulu: lesione e stop di tre settimane. Salta la Francia, Zidane lo sostituisce con un nome totalmente a sorpresa

La Juventus perde Pierre Kalulu per infortunio: non prende parte agli impegni con la Francia, ecco con chi lo sostituisce Zidane

L’infermeria della Juventus torna a riempirsi alla vigilia della sosta per le Nazionali, privando Luciano Spalletti della propria colonna difensiva più solida. Gli accertamenti clinici condotti al J|Medical in coordinamento con lo staff medico transalpino hanno evidenziato per Pierre Kalulu una lesione di basso grado al bicipite femorale della coscia sinistra. Il risentimento accusato nella trasferta di Firenze costringerà il centrale a circa tre settimane di stop forzato, cancellando la sua presenza nel ritiro della Francia guidata da Zinedine Zidane.

Ultime Notizie Serie A: tutte le novità del giorno sul massimo campionato italiano

Il bollettino medico della Continassa e la novità Kumbedi per i Bleus

A formalizzare il quadro diagnostico e i primi passi dell’iter riabilitativo è stata la società bianconera attraverso una nota ufficiale:

«Al termine della gara contro la Fiorentina, Pierre Kalulu ha accusato fastidio muscolare alla coscia sinistra e questa mattina è stato sottoposto ad accertamenti diagnostici. Gli esami strumentali eseguiti al J|medical hanno evidenziato una lesione di basso grado del bicipite femorale sinistro. Il giocatore ha iniziato le cure, in accordo con lo staff della Nazionale francese che lo ha sconvocato».

Il ko esclude Kalulu dal prestigioso doppio appuntamento di Nations League che vedrà i Bleus opposti prima all’Italia a San Siro e successivamente alla Turchia. Per sostituire il difensore juventino, Zidane ha deciso di scommettere su una novità assoluta proveniente dalla seconda divisione tedesca, convocando il giovane laterale del Wolfsburg, Saël Kumbedi.

Il peso dell’assenza per Spalletti e il punto sugli infortunati bianconeri

Per Spalletti si tratta di un’assenza particolarmente pesante nell’economia della retroguardia: Kalulu si è infatti affermato come l’elemento più impiegato dell’intera rosa, totalizzando la cifra record di 1.305 minuti disputati nella prima parte di stagione. Il calciatore trascorrerà la pausa a Torino per seguire il programma terapeutico ed evitare qualsiasi rischio di ricaduta.

La sosta servirà comunque al tecnico toscano per riordinare le idee e recuperare forze fresche. Se nelle ultime settimane sono rientrati gradualmente a disposizione Zeki Celik, Jeremie Boga, Pape Sarr e Jeff Ekhator, la ripresa agonistica dovrebbe coincidere con il ritorno in gruppo di Nico Gonzalez e Francisco Conceiçao, ormai ristabiliti dalle rispettive lussazioni alla spalla. Tempi più dilatati, invece, per Kenan Yildiz, mentre per i lungodegenti di centrocampo Manuel Locatelli e Khéphren Thuram l’orizzonte del rientro in campo rimane fissato al 2027 inoltrato.