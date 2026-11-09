Mancini rivela: «Quando servirà chiameremo Calò ma non perché ce lo dice il suo procuratore. Cassano può essere il giocatore che noi non abbiamo. Ho parlato con Tresoldi, ecco cosa ci siamo detti»

Roberto Mancini, ct dell’Italia, ha parlato in vista dei due impegni di Nations League che attendono l’Italia contro Francia e Belgio

Doppio banco di prova di caratura internazionale per l’Italia, attesa da un bivio cruciale nella fase a gironi di Nations League. Gli azzurri guidati dal commissario tecnico Roberto Mancini scenderanno in campo giovedì 12 novembre sul prestigioso manto erboso di San Siro contro la Francia, per poi volare a Bruxelles domenica 15 novembre per affrontare il Belgio. Alla vigilia della duplice sfida, il selezionatore ha delineato ambizioni di classifica, criteri di convocazione e prospettive del nuovo ciclo azzurro.

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Traguardo semifinali: il bilancio dopo quattro giornate

In apertura, il ct ha inquadrato la situazione nel raggruppamento, confermando la determinazione del gruppo nel puntare alla Final Four del torneo: “Per com’è la situazione attuale, e per come s’è evoluta in queste quattro gare, abbiamo la possibilità di giocarci la qualificazione alle semifinali. Che poi la strada sia ancora lunga e che ci sia da lavorare questa è una certezza”.

Oriundi, il caso Calò e la gestione di Federico Chiesa

Tra i temi centrali affrontati spicca il monitoraggio dei profili con doppio passaporto, una prassi diffusa a livello europeo: “Non lo facciamo solo noi, ma tutte le nazionali. Quelli col doppio passaporto e sono bravi ci proviamo a prenderli. Intanto siamo riusciti a prendere Palma che penso possa diventare davvero un difensore bravo. Siamo riusciti con lui e con altri giocatori, vedremo”.

Discorso analogo per il corteggiamento a Nicolò Tresoldi e per il monitoraggio costante di Federico Chiesa: “Con Tresoldi ho parlato, ci ha parlato Ranieri. Lui deve sentire il fatto di giocare per l’Italia, ma essendo nato in Italia e col papà in Italia, credo possano esserci delle possibilità. Con Chiesa ho parlato diverse volte, anche ultimamente. Lui in questo momento non sta giocando, deve trovare la condizione, ma ha 29 e credo possa tornare con noi”.

Netta e categorica, invece, la replica alle sollecitazioni mediatiche sul mancato inserimento del centrocampista del Frosinone: “Ora abbiamo bisogno di altre soluzioni, giocatori più giovani che devono fare esperienza. Calò è uno dei tanti ragazzi che stanno facendo bene in questo momento, il Frosinone ne ha 3-4 bravi. Ma non possiamo chiamare giocatori di 29-30 anni in questa fase, quando servirà lo faremo ma non perché ce lo dice il suo procuratore”.

Linea verde e identità tattica: i profili di Cassano e Lontani

La valorizzazione dei talenti emergenti resta la colonna portante della gestione tecnica, al di là dell’impiego garantito nei club: “Non mi sembra che la situazione sia cambiata, è grossomodo la stessa. C’è qualcuno che li fa giocare, altri no. Ma noi abbiamo l’obbligo di cercarli e di convocare ragazzi giovani per conoscerli direttamente. Per questo motivo chiamiamo anche ragazzi giovani con buone qualità tecniche. Pensiamo che nel giro di non molto tempo possano diventare bravi”.

Un investimento concreto certificato dalle ultime chiamate: “Lontani mi ha destato una buona impressione già dalla prima di campionato, poi è migliorato gara dopo gara. Ha personalità e qualità tecniche. Cassano può essere il giocatore che noi non abbiamo in questo momento, è un ragazzino ma è un regista di centrocampo ma ha il gioco in testa e gioca in una squadra dove giocano a calcio e pensano allo stesso modo. Gli altri sono già un po’ più grandi e già si conoscevano”.