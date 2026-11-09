Sassuolo, ufficiale l'esonero di Aquilani. Caccia al successore

Sassuolo, adesso è ufficiale l’esonero del tecnico Alberto Aquilani: caccia al successore tra D’Aversa e Montella. Le ultime notizie

La notizia era nell’aria già da diverse settimane e ora ha trovato la conferma definitiva attraverso i canali ufficiali del club. L’esperienza di Alberto Aquilani sulla panchina del Sassuolo giunge al capolinea. Il giovane tecnico romano, è stato sollevato dall’incarico insieme al suo staff a seguito di un lungo periodo di flessione nei risultati.

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Il comunicato del club neroverde

Dopo un avvio di stagione promettente che aveva fatto sperare ai vertici della società un campionato di vertice, la compagine emiliana è incappata in una grave crisi d’identità e di punti. Il Sassuolo non è infatti riuscito a centrare la vittoria per ben sette partite consecutive, una striscia negativa che ha spinto la dirigenza neroverde a prendere la decisione di cambiare rotta per invertire il trend.

“L’U.S. Sassuolo Calcio comunica di aver sollevato l’allenatore Alberto Aquilani e il suo staff dai rispettivi incarichi. La Società ringrazia il tecnico e i suoi collaboratori per l’impegno profuso e la serietà dimostrata alla guida dei neroverdi e augura loro le migliori fortune per il futuro”.

Caccia al sostituto: D’Aversa e Montella in prima fila

Con l’addio di Aquilani si apre ufficialmente il toto-panchina in casa emiliana per individuare la figura ideale in grado di ridare slancio alla squadra. Secondo quanto riportato dai giornalisti di Sky Sport, la dirigenza neroverde ha già avviato i primi contatti operativi per scegliere il nuovo profilo tecnico.

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In cima alla lista dei desideri ci sono due nomi di spessore. Da una parte figura Roberto D’Aversa, noto per la sua capacità di dare solidità difensiva e carattere immediato alle proprie formazioni. Dall’altra parte resta viva la suggestione che porta a Vincenzo Montella, ex centravanti soprannominato L’Aeroplanino e tecnico d’esperienza internazionale che ama proporre un calcio dinamico e offensivo. Le prossime ore saranno decisive per sciogliere le riserve e individuare la nuova guida tecnica del Sassuolo.



