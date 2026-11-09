Olanda, doppia tegola per Xavi! Van Dijk e Brobbey saltano la Nations League: il comunicato ufficiale e la decisione sui sostituti

Olanda, il commissario tecnico Xavi perde Virgil van Dijk e Brian Brobbey in vista delle sfide di Nations League contro Grecia e Germania

Brutte notizie per l’Olanda in vista dei prossimi impegni di Nations League. Il commissario tecnico Xavi dovrà rinunciare a due elementi importanti della propria Nazionale: Virgil van Dijk e Brian Brobbey. Entrambi i calciatori, infatti, non sono nelle condizioni fisiche necessarie per prendere parte alle sfide contro Grecia e Germania, in programma rispettivamente il 13 e il 16 novembre.

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A confermare le due assenze è stata direttamente la federazione olandese, che ha comunicato anche la decisione di non chiamare altri giocatori per sostituire gli indisponibili.

Olanda, Van Dijk e Brobbey indisponibili: il comunicato ufficiale

La Nazionale olandese ha annunciato attraverso una nota ufficiale che il difensore del Liverpool e l’attaccante del Sunderland non prenderanno parte ai prossimi appuntamenti internazionali.

IL COMUNICATO DELLA FEDERAZIONE OLANDESE – «Virgil van Dijk e Brian Brobbey non sono in condizioni fisiche sufficienti per prendere parte alle prossime partite di Nations League. Non verranno convocati sostituti.»

Una doppia assenza che costringerà Xavi a rivedere le proprie scelte, soprattutto considerando l’importanza dei due calciatori nei rispettivi reparti.

Olanda, Van Dijk salta Grecia e Germania: il precedente della scorsa sosta

L’assenza di Virgil van Dijk priva l’Olanda di un riferimento fondamentale per la propria difesa.

Il centrale del Liverpool era stato protagonista proprio contro la Grecia durante la precedente finestra dedicata alle Nazionali, trovando la rete che rappresenta, fino a questo momento, il suo unico gol stagionale in tutte le competizioni.

Olanda, nuovo stop per Brobbey: le condizioni dell’attaccante

Situazione delicata anche per Brian Brobbey, già condizionato da problemi fisici durante la precedente sosta.

L’attaccante del Sunderland aveva disputato appena 35 minuti contro la Germania lo scorso 24 settembre, prima di accusare un infortunio alla coscia che lo aveva costretto a fermarsi per quasi un mese.

In questa stagione, Brobbey ha realizzato tre gol in otto presenze da titolare in campionato, dimostrando la propria importanza nel reparto offensivo.

L’Olanda dovrà dunque affrontare i prossimi impegni senza due pedine importanti, con Xavi chiamato a trovare soluzioni alternative utilizzando i calciatori già presenti nella lista dei convocati.