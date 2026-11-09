Mauro Icardi, nuovo scontro con Wanda Nara: lite in strada e interviene la polizia! La denuncia e la replica del calciatore

Mauro Icardi e Wanda Nara, nuovo capitolo della disputa giudiziaria in Argentina. La difesa respinge le accuse e chiarisce la situazione relativa al possibile arresto

Nuovo capitolo della complessa vicenda giudiziaria che coinvolge Mauro Icardi e Wanda Nara. Venerdì 6 novembre, nella località di Nordelta, a circa 30 chilometri da Buenos Aires, si è verificato un episodio che ha richiesto l’intervento delle forze dell’ordine presso l’abitazione del calciatore.

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Secondo quanto riportato dalla stampa argentina, la donna avrebbe denunciato un presunto comportamento violento dell’ex compagno nei confronti della figlia undicenne. Le circostanze sono attualmente oggetto di accertamento.

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Mauro Icardi, la denuncia di Wanda Nara e l’intervento della polizia

Stando alla ricostruzione riportata da Infobae, la vicenda sarebbe iniziata quando la bambina avrebbe contattato la madre attraverso un computer e WhatsApp, chiedendo aiuto dopo un litigio con il padre.

Wanda Nara si sarebbe quindi recata nell’abitazione di Icardi, dove sarebbe nata un’accesa discussione.

La denuncia ha portato all’apertura di un procedimento per presunte lesioni, mentre gli investigatori hanno disposto accertamenti sugli episodi segnalati.

Mauro Icardi, divieto di avvicinamento alla figlia per 45 giorni

Secondo quanto riferito dal quotidiano argentino Clarín, il tribunale di Tigre ha disposto una misura cautelare della durata di 45 giorni nei confronti del calciatore.

La decisione prevede il divieto di avvicinarsi a meno di 100 metri dalla minore e di 300 metri dalla sua abitazione o dai luoghi in cui si trovi, oltre al divieto di comunicare con lei direttamente o attraverso terzi.

Si tratta di una misura di protezione cautelare, che non costituisce un accertamento definitivo delle responsabilità.

Mauro Icardi, la replica dei legali: respinte le accuse

Attraverso un comunicato diffuso sui social, la difesa dell’attaccante ha respinto le contestazioni.

LA SMENTITA DEL CALCIATORE – «Mauro Icardi non ha mai picchiato sua figlia».

I rappresentanti legali hanno inoltre sostenuto che il referto dei sanitari non avrebbe rilevato lesioni riconducibili all’episodio denunciato.

Mauro Icardi, nessun ordine di arresto: la posizione della difesa

Gli avvocati sono intervenuti anche sulle indiscrezioni relative a un possibile arresto.

LA SITUAZIONE GIUDIZIARIA – «Non esiste alcun ordine di arresto nei suoi confronti».

Secondo quanto riferito da Infobae, il tribunale ha concesso al calciatore l’esenzione dalla custodia cautelare in carcere, lasciando però in vigore il divieto di avvicinamento.

La difesa ha infine chiesto che il computer e il telefono sequestrati siano sottoposti ad accertamenti tecnici, ribadendo la fiducia nell’attività degli inquirenti.

LE INDAGINI – «Confidiamo che le indagini permetteranno di fare chiarezza sulla verità dei fatti».

La vicenda resta dunque aperta, in attesa che le autorità argentine chiariscano quanto accaduto.