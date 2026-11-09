Italia, Cassano attacca Mancini sulle convocazioni: «Barella in discesa libera, Tonali fa ridere. Avrei chiamato Calò, ma il suo procuratore deve stare zitto!»

Italia, Antonio Cassano interviene sulle polemiche tra Roberto Mancini e l’agente di Giacomo Calò dopo la mancata convocazione del centrocampista del Frosinone

Le ultime convocazioni dell’Italia per gli impegni di Nations League contro Francia e Belgio continuano a far discutere. Al centro delle polemiche c’è la mancata chiamata di Giacomo Calò, centrocampista del Frosinone, protagonista di un avvio di stagione positivo sotto la guida di Massimiliano Alvini.

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A sollevare il caso è stato Vincenzo Piscane, procuratore del calciatore, che ha criticato le scelte del commissario tecnico Roberto Mancini. Non si è fatta attendere la risposta dell’allenatore azzurro, intenzionato a privilegiare i giovani in questa fase del progetto della Nazionale.

LA RISPOSTA DI MANCINI ALL’AGENTE DI CALÒ – «Calò è uno dei tanti ragazzi che stanno facendo bene in questo momento, il Frosinone ne ha 3-4 bravi. Ma non possiamo chiamare giocatori di 29-30 anni in questa fase, quando servirà lo faremo ma non perché ce lo dice il suo procuratore».

Sull’argomento è intervenuto anche Antonio Cassano, che durante una puntata di Viva El Futbol, trasmessa su Twitch, ha espresso un giudizio molto netto sulle convocazioni azzurre.

L’ex attaccante ha sostenuto che Calò avrebbe meritato una possibilità in Nazionale, criticando il rendimento di alcuni centrocampisti già inseriti nel gruppo di Mancini. Nel mirino sono finiti soprattutto Nicolò Barella, Sandro Tonali e Nicolò Fagioli, protagonisti di valutazioni particolarmente severe.

CALÒ MERITAVA LA CONVOCAZIONE? LE CRITICHE A BARELLA, TONALI E FAGIOLI – «Quello che sta facendo Calò è sotto gli occhi di tutti, io l’avrei chiamato. Se hai davanti Xavi, Iniesta e Senna del Villarreal, Xabi Alonso, Busquets, dico a Giacomo che gli voglio bene ma se ne sta pure a casa. Ma se Mancini sta stando opportunità a ragazzi giovani e poi hai dei giocatori come Fagioli che non è né carne né pesce, poi Barella sono tre-quattro anni che è in discesa libera, Tonali sta facendo ridere col Tottenham. Io avrei chiamato Calò per queste due partite, è il campo che sta parlando».

Cassano ha poi approfondito il discorso sul Frosinone, sottolineando il lavoro svolto da Alvini e il ruolo centrale di Calò nel centrocampo della formazione ciociara.

Pur riconoscendo i meriti del giocatore, l’ex fantasista ha criticato anche l’intervento pubblico del suo procuratore, ritenendo che le prestazioni in campo debbano rappresentare il principale argomento a favore di una convocazione.

IL RENDIMENTO DEL FROSINONE, GLI ELOGI AD ALVINI E L’ATTACCO AL PROCURATORE – «Il Frosinone è sesto in classifica, sta facendo bene con una squadra scarsa, Alvini sta facendo un grande lavoro e Calò è il perno. Calò non è Xavi, Iniesta o Pirlo, mi dà fastidio però che parla il suo procuratore, deve stare zitto e fare trattative con le squadre. Non sono bravo a fare il ct, ma l’avrei chiamato perché è il campo che sta parlando».

Una presa di posizione che alimenta ulteriormente il dibattito sulle scelte di Mancini e sui criteri utilizzati per costruire il gruppo azzurro, tra la volontà di valorizzare le nuove generazioni e la possibilità di premiare i calciatori più convincenti in campionato.