Sassuolo, ecco come giocherà D’Aversa! Rivoluzione tattica dopo Aquilani: nuovo modulo, probabile formazione e cosa cambia per Berardi

Sassuolo, Roberto D’Aversa raccoglie l’eredità di Alberto Aquilani dopo l’esonero dell’ex Catanzaro. Il nuovo allenatore potrebbe puntare sul 3-4-2-1 per risolvere i problemi difensivi dei neroverdi

Il Sassuolo cambia guida tecnica e si prepara a una possibile rivoluzione tattica. Dopo appena undici giornate di Serie A 2026/2027, la società neroverde ha deciso di interrompere il rapporto con Alberto Aquilani, affidando la panchina a Roberto D’Aversa. Una scelta dettata dalla necessità di invertire una tendenza preoccupante, soprattutto dal punto di vista difensivo.

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A determinare l’esonero dell’ex allenatore del Catanzaro è stata la sconfitta per 3-0 contro la Roma, squadra alla quale Aquilani è profondamente legato. Il tecnico lascia dopo tredici partite ufficiali, undici in campionato e due in Coppa Italia, con un bilancio di due vittorie, due pareggi e sette sconfitte in Serie A.

I neroverdi occupano il diciassettesimo posto con 8 punti, appena uno sopra la zona retrocessione. D’Aversa, reduce dall’esperienza al Torino conclusa al termine della stagione 2025/2026, ha trovato un accordo fino a giugno 2027, senza opzione automatica di rinnovo.

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Sassuolo, D’Aversa cambia filosofia: le differenze rispetto ad Aquilani

Il passaggio da Aquilani a D’Aversa potrebbe comportare un cambiamento significativo nell’identità della squadra.

Aquilani ha generalmente privilegiato un calcio basato sul possesso palla, sulla costruzione dal basso e sulle combinazioni offensive, cercando di controllare le partite attraverso la gestione del pallone.

D’Aversa, invece, è un allenatore maggiormente pragmatico, che attribuisce grande importanza alla compattezza difensiva, all’intensità e alla capacità di attaccare rapidamente gli spazi.

Le sue squadre cercano spesso la profondità attraverso i movimenti degli esterni e delle mezzali, senza rinunciare all’aggressività in fase di non possesso.

Il nuovo tecnico potrebbe quindi chiedere al Sassuolo di verticalizzare più velocemente, riducendo i rischi nella prima costruzione e mantenendo distanze più corte tra i reparti.

Sassuolo, quale modulo userà D’Aversa? Dal 4-3-3 al 3-4-2-1

Storicamente, il sistema preferito da D’Aversa è stato il 4-3-3, utilizzato soprattutto nelle esperienze con Parma e Lecce.

Negli ultimi anni, però, l’allenatore ha mostrato una crescente apertura verso la difesa a tre, adottata sia all’Empoli sia al Torino.

Proprio questa soluzione potrebbe diventare il punto di partenza della sua nuova avventura.

Il 3-4-2-1 consentirebbe di schierare tre difensori centrali, due esterni a tutta fascia e due trequartisti alle spalle dell’unica punta.

Non sarebbe una novità assoluta per il Sassuolo, considerando che Aquilani aveva già sperimentato un assetto con tre centrali nella sfida contro la Roma, dopo aver utilizzato prevalentemente la difesa a quattro.

Sassuolo, la probabile formazione di D’Aversa: Berardi e Laurienté dietro Esposito

Considerando le caratteristiche dei giocatori attualmente in rosa, questa potrebbe essere una delle prime soluzioni tattiche valutate dal nuovo allenatore:

Sassuolo (3-4-2-1): Muric; Walukiewicz, Caleta-Car, Idzes; Cinquegrano, Thorstvedt, Matic, Doig; Berardi, Laurienté; Esposito.

In questo schieramento Domenico Berardi e Armand Laurienté agirebbero alle spalle di Sebastiano Esposito, con maggiore libertà di movimento negli ultimi trenta metri.

A Nemanja Matic sarebbe affidato un ruolo fondamentale nella gestione del centrocampo, mentre Kristian Thorstvedt potrebbe garantire dinamismo e inserimenti.

Gli esterni Cinquegrano e Doig avrebbero invece il compito di accompagnare la manovra offensiva senza compromettere l’equilibrio della squadra.

Si tratta naturalmente di un’ipotesi tattica, non di una formazione già annunciata.

Sassuolo, D’Aversa deve sistemare la difesa: 29 gol subiti in undici partite

La priorità del nuovo allenatore sarà inevitabilmente la fase difensiva.

Con 29 reti incassate nelle prime undici giornate, il Sassuolo presenta la peggior difesa del campionato. Un dato che spiega la decisione della società di cambiare guida tecnica.

D’Aversa dovrà lavorare soprattutto sulla protezione dell’area di rigore, sulle marcature preventive e sulla capacità della squadra di non concedere campo agli avversari dopo aver perso il possesso.

Il cambio di modulo potrebbe aiutare, ma non basterà da solo: serviranno maggiore attenzione individuale e una migliore organizzazione collettiva.

La differenza principale rispetto ad Aquilani potrebbe essere proprio questa: meno ricerca del controllo attraverso il possesso e maggiore attenzione all’equilibrio, alla solidità e alle ripartenze.

Per D’Aversa, la prima missione sarà restituire al Sassuolo quella compattezza necessaria per allontanarsi dalla zona retrocessione.