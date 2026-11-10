Coppa Italia come la FA Cup inglese? Occhio alla rivoluzione dal 2027 da 44 a 72 squadre, può cambiare tutto! Più spazio alla Serie C, ma scoppia il caso delle seconde squadre

Coppa Italia, la Lega Serie A valuta una profonda modifica del format per il periodo 2027-2030: dalle attuali 44 squadre si potrebbe passare a 72, con ben 32 formazioni di Serie C
La Coppa Italia potrebbe cambiare radicalmente volto a partire dalla stagione 2027/2028. La Lega Serie A è chiamata a discutere una possibile riforma della competizione, con l’obiettivo di aumentare il numero delle squadre partecipanti e valorizzare maggiormente il torneo.
Secondo quanto riportato da Tuttosport, l’argomento sarà affrontato nell’assemblea del 10 novembre a Torino, dedicata anche al nuovo bando per i diritti televisivi del periodo 2027-2030, attualmente detenuti da Mediaset.
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Le possibilità sul tavolo sono due: confermare l’attuale formula oppure introdurre un sistema più aperto, ispirato alla FA Cup inglese, con un coinvolgimento decisamente maggiore delle società di Serie C.
Coppa Italia, nuovo format da 72 squadre: come cambierebbe la competizione
La principale novità riguarderebbe il numero delle partecipanti, destinate a passare dalle attuali 44 a 72 squadre.
L’allargamento comporterebbe anche un aumento delle partite, che salirebbero da 45 a 73, mantenendo le semifinali con gare di andata e ritorno.
Il nuovo torneo partirebbe con un primo turno a eliminazione diretta composto da 32 incontri, mentre le prime otto classificate della Serie A conserverebbero il diritto di entrare direttamente dagli ottavi di finale.
Tra le ipotesi ancora da valutare figura anche la possibilità di disputare le partite sul campo della formazione di categoria inferiore, seguendo il modello inglese. Questa eventuale modifica, tuttavia, non sarebbe ancora prevista nel bando.
Coppa Italia, spazio alla Serie C: da quattro a 32 squadre
La vera rivoluzione riguarderebbe soprattutto la Serie C, che vedrebbe aumentare le proprie rappresentanti dalle attuali quattro a 32 formazioni.
Una prospettiva accolta positivamente dalla Lega Pro, guidata dal presidente Matteo Marani, da tempo favorevole a un maggiore coinvolgimento dei club della terza serie.
L’allargamento offrirebbe a numerose società la possibilità di confrontarsi con avversarie delle categorie superiori, aumentando anche il numero di incontri potenzialmente interessanti per il pubblico televisivo.
Coppa Italia, il nodo delle seconde squadre: Juventus Next Gen, Inter, Atalanta e Milan Futuro
Uno degli aspetti più delicati riguarda i criteri di qualificazione delle seconde squadre.
Nelle prime ipotesi era stata considerata l’ammissione automatica di Juventus Next Gen, Inter Under 23, Atalanta Under 23 e Milan Futuro.
Una soluzione che, secondo quanto riferito da Tuttomercatoweb, non convincerebbe la Lega Pro, intenzionata a privilegiare il merito sportivo e i piazzamenti ottenuti in campionato.
La questione riguarda soprattutto il Milan Futuro, attualmente impegnato in Serie D, mentre le altre tre formazioni partecipano alla Serie C.
Coppa Italia, diritti TV decisivi per la riforma dal 2027
La decisione finale dipenderà anche dall’interesse delle emittenti televisive per il nuovo formato.
Un torneo con più squadre e più partite potrebbe offrire maggiori opportunità commerciali, ma richiederebbe anche un’attenta gestione del calendario.
La riforma non è ancora stata approvata: sarà necessario attendere gli sviluppi delle valutazioni della Lega Serie A per capire se la Coppa Italia cambierà davvero struttura dal 2027.