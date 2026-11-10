Cisse: «Balotelli un modello in Nazionale». Liberali: «Mi è sempre piaciuto Totti»

Italia, le conferenze stampa direttamente da Coverciano di Cisse e Liberali: ecco le loro dichiarazioni

La sosta delle Nazionali porta con sé aria di novità e freschezza in casa Italia, inaugurata dalle prime e attese convocazioni del Commissario Tecnico Roberto Mancini. Tra i volti nuovi che si affacciano per la prima volta nel gruppo azzurro spiccano i nomi di Alphadjo Cisse e Mattia Liberali, giovani talenti pronti a portare entusiasmo e qualità nel gruppo.

La conferenza da Coverciano e la sfida stellare

Nel corso del secondo giorno di lavoro nel centro tecnico federale di Coverciano, i due esordienti si sono raccontati ai microfoni della stampa.

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PAROLE CISSE – «Io ho sempre voglia di dimostrare le mie qualità, ho vissuto mesi molto intensi e spero di viverne tanti altri così“, ha cominciato l’attaccante rossonero. “L’infortunio dello scorso anno è stato un momento difficile, ma l’ho affrontato bene. La convinzione di arrivare a Milanello per mostrare le mie qualità era alta e questo mi ha aiutato molto. La scelta di Catanzaro nel 2025 è stata molto semplice, Polito e Aquilani mi volevano ed era la scelta giusta»

DOVE GIOCA – «Posso giocare ovunque in attacco. Poi sul ruolo specifico non so se è meglio dirlo, mi piace giocare in tutte le posizioni. La prima volta a Coverciano? È bello essere qui, una grande responsabilità. Ci sarà modo di conoscerci anche nei prossimi giorni»

COSA TI ASPETTI – «Mancini mi ha dato il benvenuto e mi ha detto di allenarmi bene, Baldini mi ha aiutato tanto, anche se con lui ho lavorato solo due settimane”, ha continuato poi Cisse. E ancora: “La Francia non ha bisogno di presentazioni, ma l’Italia punta sempre a vincere. La qualificazione per l’Italia deve essere la normalità. Mi ispiro senza dubbio Balotelli, è sempre stato un riferimento per me in Nazionale»

PAROLE LIBERALI – «Sono successe tante cose in poco tempo, per me è stata una settimana bellissima. Possiamo dire la più bella della mia vita”, ha commentato senza messi termini. “L’impatto a Coverciano è stato forte, ci sono tanti giocatori con grande esperienza. Ci sono persone importanti anche a livello calcistico. Mi hanno accolto fin da subito nella loro famiglia, mi sto trovando bene»

ADDIO MILAN E IDOLI – «Rammarico no, le scelte bisogna farle con sicurezza e non bisogna guardarsi indietro. Sono contentissimo per Cisse che ci sta riuscendo. Non è stato facile andare via dal Milan, ma è sempre importante guardare avanti. La Francia? Hanno fenomeni indiscutibili, sarà una bella partita. Ma crediamo nella qualificazione e daremo tutto noi stessi. Idoli? C’è ampia scelta, qui c’è il mister che è un grande esempio. Mi è sempre piaciuto Tott»