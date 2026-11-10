Elezioni AIA: ricorso al Tribunale Federale! Rischio commissariamento

A un mese dal voto, una coalizione di presidenti di sezione, delegati e candidati contesta le procedure di voto che hanno portato Massini al vertice, con 461 voti contro i 441 di Pacifici

A pochi giorni dalla nomina del nuovo presidente Francesco Massini, l’Associazione Italiana Arbitri torna al centro delle polemiche. Al Tribunale Federale Nazionale della FIGC è stato depositato un ricorso che contesta l’elezione del vertice dell’AIA, vincitore lo scorso 10 ottobre al ballottaggio con Carlo Pacifici, ex presidente dell’associazione, con 461 voti contro 441, a causa di una presunta irregolarità nelle procedure di voto.

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Chi ha presentato il ricorso

La notizia, anticipata da Repubblica, è stata confermata a LaPresse da fonti interne all’associazione. L’impugnazione porta la firma di Sue Ellen Salvatore, associata da più di 23 anni alla sezione di Gallarate e candidata al Comitato Nazionale, in particolare nel listino di Pacifici, circostanza che la rende legittimata ad attivare il giudizio. Secondo l’ANSA, l’iniziativa è sostenuta da una coalizione di presidenti di sezione, delegati e altri candidati.

Cosa si chiede al Tribunale

Il ricorso chiede l’annullamento del Comunicato Ufficiale n. 54 del 10 ottobre 2026, nella parte in cui dichiara eletto e proclama Massini alla presidenza. L’atto contesta la regolarità dell’Assemblea generale e punta, nelle intenzioni dei promotori, a congelare e ridiscutere l’intero assetto della nuova dirigenza. Spetterà ora al TFN fissare l’udienza e valutare nel merito le censure.

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Il rischio commissariamento

Se il Tribunale dovesse accogliere l’istanza e annullare gli esiti dell’Assemblea, la presidenza Massini decadrebbe con effetto immediato e per l’AIA si aprirebbe il concreto rischio di un commissariamento da parte della Federcalcio. Uno scenario che rappresenterebbe un nuovo scossone per il settore arbitrale, già provato da una lunga fase di tensioni, inchieste e cambi al vertice, e che arriva in un momento delicato anche per la stessa FIGC, a sua volta guidata da un commissario.

Un voto di misura

La contestazione è alimentata anche dal margine ristrettissimo con cui è maturato il successo di Massini: appena venti voti di differenza su oltre 900 votanti, in un’elezione che aveva già visto il primo turno senza maggioranza. Ora la parola passa alla giustizia sportiva: le prossime settimane diranno se l’esito del voto sarà confermato oppure messo in discussione.