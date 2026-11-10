Elezioni federali: la FIGC si costituisce contro il ricorso di Galliani

Presidenza FIGC, scontro al TFN: ricorso Galliani e mossa Federcalcio, il punto della situazione

La situazione istituzionale del calcio italiano si fa sempre più tesa e intricata in vista del rinnovo dei vertici. La contesa per la presidenza federale registra un’ulteriore e pesante accelerazione sul piano legale, aprendo scenari di profonda incertezza temporale circa la data in cui si terranno le votazioni.

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Lo scontro legale: Galliani contro la commissione Malagò

La vicenda trae origine dal ricorso d’urgenza presentato da Adriano Galliani, storico dirigente sportivo di lunghissimo corso ed ex amministratore delegato del Milan, attualmente in corsa per la poltrona più importante di via Allegri. Galliani ha formalmente contestato la legittimità della commissione speciale istituita lo scorso 2 novembre da Giovanni Malagò e figura di riferimento dello sport italiano, con il compito di valutare l’ammissibilità e la validità delle candidature.

La mossa del dirigente ha trovato l’immediata reazione della controparte: la Federcalcio ha infatti deciso ufficialmente di costituirsi presso il Tribunale Federale Nazionale per opporsi al ricorso presentato da Galliani, difendendo l’operato della commissione e la regolarità del percorso amministrativo intrapreso.

L’udienza al TFN e il nodo delle scadenze elettorali

Di conseguenza, la contesa si sposterà aule di giustizia sportiva: le parti si affronteranno a breve davanti al Tribunale Federale Nazionale, chiamato a esprimersi con una decisione collegiale in tempi stretti. Tuttavia, l’iter giudiziario rischia di innescare una reazione a catena che inevitabilmente allungherà i tempi.

Dopo il verdetto del TFN, infatti, non si escludono ulteriori gradi di giudizio, con eventuali ricorsi d’appello alla Corte Federale d’Appello e al Collegio di Garanzia dello Sport presso il CONI.

Elezioni a rischio slittamento: c’è tempo fino a gennaio 2027

Tale intreccio legale inevitabilmente condiziona il calendario. La data originariamente cerchiata in rosso sul calendario, ovvero il 14 dicembre, appare ormai altamente a rischio slittamento. Sebbene l’iter burocratico ed elettorale possa subire dei ritardi a causa dei ricorsi incrociati, la scadenza ultima per il rinnovo dei vertici federali è fissata inderogabilmente entro e non oltre il 31 gennaio 2027. Il calcio italiano attende risposte per voltare pagina.