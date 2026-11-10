Germania, il caso Nmecha arriva in nazionale: Völler pronto a confrontarsi con lui

Scoppia il caso Nmecha in Nazionale, interviene Völler: colloquio in vista con il mediano del Borussia Dortmund

Le recenti polemiche legate a Felix Nmecha sono arrivate fino alla nazionale tedesca. Il centrocampista del Borussia Dortmund, infatti, è finito al centro dell’attenzione dopo una particolare esultanza mostrata durante la vittoria per 2-1 contro l’Elversberg, episodio che ha generato discussioni in Germania e che potrebbe ora essere affrontato direttamente all’interno del ritiro della selezione guidata da Jürgen Klopp.

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A intervenire sulla vicenda è stato Rudi Völler, dirigente della nazionale tedesca ed ex attaccante simbolo del calcio tedesco, che ha confermato l’intenzione di parlare personalmente con il giocatore nei prossimi giorni.

L’esultanza che ha acceso il dibattito

La vicenda nasce durante la partita di campionato contro l’Elversberg. Dopo aver realizzato il primo dei due gol che hanno deciso l’incontro, Nmecha ha celebrato la rete con il gesto denominato “The King’s Return”, simulando di togliersi una corona dalla testa per poi appoggiarla sul terreno di gioco.

L’esultanza viene associata a Ballers in God, una rete composta da calciatori cristiani evangelici che utilizza il calcio come strumento di diffusione di messaggi ispirati alla fede cristiana. Negli anni, alcune posizioni riconducibili agli ambienti vicini al movimento hanno suscitato dibattiti e critiche per le loro visioni particolarmente conservatrici su temi sociali e civili.

I precedenti di Nmecha

Non è la prima volta che il nome del centrocampista tedesco viene associato a controversie di questo tipo. Già nel 2023, quando militava nel Wolfsburg, il giocatore era finito al centro delle polemiche per aver ricondiviso sui social un contenuto pubblicato da un esponente del fondamentalismo cristiano durante il Pride Month.

In quell’occasione, Nmecha aveva deciso di rispondere pubblicamente alle critiche spiegando la propria posizione:

“È importante che io chiarisca che amo sinceramente tutte le persone e non discrimino nessuno. L’amore di Dio è per tutti”.

Le inchieste giornalistiche e le polemiche

A contribuire al dibattito sono state anche alcune inchieste realizzate da media tedeschi, tra cui ARD, Monitor e Sportschau. Le indagini hanno evidenziato come, in alcuni contesti collegati alle attività missionarie di Ballers in God, siano state sostenute posizioni considerate discriminatorie nei confronti dell’omosessualità e dell’identità transgender.

Proprio questi collegamenti hanno portato una parte dell’opinione pubblica e del mondo del calcio a chiedere chiarimenti sul significato dell’esultanza mostrata da Nmecha.

Ora la parola alla Germania

Nel frattempo il centrocampista resta regolarmente convocato dalla Germania per i prossimi impegni di Nations League contro Serbia e Olanda. Sarà quindi all’interno del ritiro della nazionale che Völler avrà l’opportunità di confrontarsi direttamente con il giocatore. La questione resta aperta, ma la federazione tedesca sembra intenzionata a gestire il caso attraverso il dialogo, cercando di fare chiarezza su un episodio che continua a far discutere il calcio tedesco.