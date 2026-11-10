Torino, il punto sui rinnovi: Vlasic verso la conferma, su Adams e Ismajli...

Calciomercato Torino, il piano per i rinnovi dei contratti: Vlasic vicino alla conferma, rebus Adams-Ismajli. I possibili scenari futuri

Il Torino guarda avanti e pianifica già le prossime mosse per consolidare il proprio progetto tecnico. Tra le priorità della dirigenza granata c’è la gestione dei contratti di alcuni elementi chiave della rosa, con particolare attenzione alla situazione di Nikola Vlašić, capitano della squadra e punto di riferimento del gruppo allenato da Ignazio Abate, tecnico chiamato a guidare il nuovo corso granata.

Se per il fantasista croato la strada verso la permanenza sembra ormai delineata, discorsi diversi riguardano Che Adams, attaccante della nazionale scozzese, e Ismajli, difensore centrale della nazionale albanese, entrambi legati al club da un contratto in scadenza nel 2027.

Vlašić sempre più centrale nel progetto Torino

La società considera Vlašić una figura fondamentale per il presente e per il futuro. Dopo mesi in cui il suo nome era stato accostato a possibili partenze, il centrocampista offensivo croato ha rafforzato il proprio status all’interno dello spogliatoio, fino a diventare il capitano della formazione granata. Per questo motivo il Torino starebbe valutando l’attivazione dell’opzione unilaterale prevista nel contratto del giocatore, una soluzione che permetterebbe di estendere il rapporto senza la necessità di avviare nuove trattative.

Una scelta che avrebbe un valore non soltanto sportivo, ma anche simbolico. Negli ultimi anni il club ha salutato diversi leader della rosa e la conferma di Vlašić rappresenterebbe un segnale di continuità e stabilità.

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Il croato cerca il salto di qualità in campo

La fiducia della società non cancella però le aspettative sul rendimento del numero 10. Nella scorsa stagione Vlašić era stato tra i protagonisti dell’attacco granata, chiudendo il campionato con numeri importanti.

In questa annata, invece, il contributo offensivo è stato meno incisivo. Complice anche una posizione più arretrata sul campo, il croato non è ancora riuscito a esprimere con continuità tutte le sue qualità. La sosta per le nazionali potrebbe rappresentare un’opportunità utile per ritrovare brillantezza in vista di un ciclo di partite particolarmente impegnativo.

Adams tra Torino e richiamo della Premier League

Più complessa appare la situazione di Che Adams. Il centravanti scozzese è uno degli uomini più importanti dell’attacco granata e i suoi gol stanno avendo un peso significativo nel rendimento della squadra.

La società vorrebbe discutere il futuro del giocatore, ma sul tavolo resta la possibilità di un ritorno in Inghilterra. Un’eventualità che potrebbe influenzare le prossime scelte e che il Torino dovrà valutare con attenzione per evitare di arrivare troppo vicino alla scadenza contrattuale.

Anche Ismajli aspetta una decisione

Discorso aperto anche per Ardian Ismajli, difensore affidabile e presenza importante nel reparto arretrato. Il club intende preservare l’ossatura della squadra e il futuro dell’albanese rientra nei dossier che la dirigenza dovrà affrontare nei prossimi mesi.

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Strategia chiara per il futuro

Il lavoro del direttore sportivo Gianluca Petrachi passa anche dalla gestione di questi contratti. La priorità sembra essere la conferma di Vlašić, mentre per Adams e Ismajli saranno necessari ulteriori confronti. Le prossime settimane potrebbero risultare decisive per comprendere quali saranno le basi del Torino del futuro. Trattenere i giocatori più rappresentativi e garantire continuità tecnica resta infatti uno degli obiettivi principali della società granata.