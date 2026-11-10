Neymar valuta il ritiro anticipato: il calvario al ginocchio e l’amara resa del campione brasiliano

Neymar pensa al ritiro dal calcio giocato: ecco cosa ha in mente il fuoriclasse brasiliano

Le ombre sull’orizzonte di Neymar Jr si fanno sempre più fitte, alimentando interrogativi concreti sulla reale durata della sua permanenza nel calcio che conta. All’età di 34 anni, il fuoriclasse brasiliano sembra aver maturato una dolorosa consapevolezza secondo Footmercato: il traguardo del ritiro dal calcio professionistico potrebbe arrivare con largo anticipo rispetto a quanto tifosi e osservatori potessero immaginare. A certificare una parabola pesantemente condizionata da logoranti guai fisici sono state le parole rilasciate dall’ex attaccante di Barcellona e Paris Saint-Germain al creatore di contenuti Cris Guedes a margine della Kings League.

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Il dialogo con Cris Guedes: tra battute e prospettive future

Durante il colloquio informale, il campione verdeoro ha affrontato l’argomento del proprio futuro, manifestando un’iniziale apertura verso la competizione fondata da Gerard Piqué: “Volevo giocare nella Kings League. Lo farò nel 2030“. Dinanzi a questa proiezione cronologica, l’interlocutore ha fatto notare come per quella data il talento brasiliano avrebbe avuto soltanto trentanove anni, ricordandogli che sul piano teorico avrebbe potuto proseguire l’attività sui terreni di gioco per altri cinque o sei campionati.

La resa di fronte agli infortuni: la drammatica ammissione sul ginocchio

La reazione del fantasista ha però spento immediatamente ogni entusiasmo: “No, non posso, ok… “. A fronte dell’ulteriore insistenza di Guedes sul fattore anagrafico in vista del 2030, l’attaccante ha offerto una spiegazione molto più cruda, intima e allarmante: “Se avessi il mio ginocchio, capiresti…”.

Una frase lapidaria che fotografa il calvario clinico patito nel corso degli anni. Le continue ricadute, i molteplici interventi chirurgici e i lunghi mesi trascorsi nelle sale di riabilitazione hanno lasciato strascichi irreversibili sull’articolazione, impedendo al calciatore di mantenere la reattività e l’integrità necessarie per sostenere i ritmi del professionismo.

Il tramonto di un fuoriclasse: la fine della carriera ad alti livelli

Attualmente in forza al Santos, il club delle sue origini che lo ha consacrato a livello planetario prima dello sbarco in Europa, il numero dieci è costretto a scontrarsi con i limiti imposti dal proprio corpo. La convivenza con il dolore costante e il progressivo deterioramento fisico sembrano aver convinto Neymar che prolungare ulteriormente la carriera al massimo livello non sia più sostenibile, accelerando la resa dei conti con l’addio definitivo al campo.