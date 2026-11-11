Gerrard incorona Yamal: «Meglio di Messi e Ronaldo a 19 anni»

L’ex capitano del Liverpool, ospite di Overlap Daily, mette il talento del Barcellona davanti ai due fuoriclasse alla stessa età, ma avverte: la vera sfida è la continuità

Lamine Yamal ha stregato tutti, anche Steven Gerrard, leggenda del Liverpool ed ex centrocampista dell’Inghilterra. Intervenuto nel programma Overlap Daily, l’ex capitano dei Reds non ha nascosto la propria ammirazione per l’ala del Barcellona, 19 anni, paragonandola a due mostri sacri come Lionel Messi e Cristiano Ronaldo e sostenendo che neppure loro, a quell’età, fossero in grado di giocare stabilmente a un livello così alto.

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Yamal un gradino sopra

Gerrard ha spiegato la propria visione: “Si potrebbe dire che Mbappé e Haaland si posizionano più o meno allo stesso livello, dato che sono nei loro anni migliori. Se consideriamo i giovani, ci sono molte superstar in tutto il mondo, ma penso semplicemente che Lamine Yamal sia colui che si trova un po’ al di sopra di questo livello”. Il paragone riguarda dunque non solo i coetanei, ma anche Kylian Mbappé, attaccante francese del Real Madrid, ed Erling Haaland, centravanti norvegese del Manchester City.

La sfida più difficile

L’ex capitano dei Reds ha proseguito sul tema della crescita: “La sfida più grande per lui, il suo entourage, i suoi allenatori e coloro che si occupano di lui a Barcellona, penso sia sapere come alimentare la sua sete di vittorie, come fare in modo che continui a voler conquistare titoli con la sua squadra e conquistare riconoscimenti individuali. In termini di talento e potenziale, è spaventoso”.

“Più avanti di loro alla stessa età”

Gerrard si è poi spinto nel confronto diretto: “(Lamine Yamal, ndr) Realizza su un campo da calcio cose che non ho mai visto in un giocatore di 19 anni. Ho affrontato Messi e Cristiano Ronaldo quando erano giovani e a quell’età giocavano molto più defilati rispetto a lui oggi. Penso che sia più avanti di loro alla stessa età”.

Il giudizio sul lungo periodo

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Il vero banco di prova, però, sarà nel tempo: “Sarà capace di mostrare le stesse statistiche e la stessa continuità? Bisognerà vedere se evolverà verso una posizione da numero 9 più avanti nella sua carriera per raggiungere il numero di goal che Messi e Ronaldo hanno segnato. Ci vorrà del tempo per saperlo, ma se si paragonano i tre a 19 anni penso che lui sia più avanti di loro”.