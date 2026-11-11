Francia, allarme Mbappé alla vigilia dell’Italia: salta l’allenamento e resta in dubbio per la sfida

Zidane perde già Thuram, Kalulu e Tchouaméni e attende notizie sul capitano, impegnato in cure mediche a Clairefontaine

La Francia prepara la sfida di Nations League contro l’Italia con un’incognita pesante: Kylian Mbappé. Secondo quanto riportato da L’Équipe, l’attaccante del Real Madrid, capitano dei Bleus, non ha preso parte alla rifinitura di Clairefontaine per un problema fisico e ha svolto un lavoro personalizzato con lo staff medico. La federazione non ha fornito dettagli né ha escluso la sua presenza a San Siro, dove giovedì 12 novembre alle 20.45 i transalpini affrontano gli azzurri di Roberto Mancini.

Verso Milano con una rosa ridotta

Il gruppo allenato da Zinedine Zidane, ex campione del mondo e Pallone d’Oro da calciatore, partirà nel pomeriggio alla volta del capoluogo lombardo. Il commissario tecnico arriva all’appuntamento con una lista di assenti già lunga: Marcus Thuram, attaccante dell’Inter, Pierre Kalulu, difensore della Juventus, e Aurélien Tchouaméni, centrocampista del Real Madrid, hanno lasciato il ritiro per infortunio e sono stati rimandati ai rispettivi club. Per completare il reparto offensivo, al posto di Thuram è stato chiamato Eli Junior Kroupi, giovane attaccante, atteso a Clairefontaine proprio durante la seduta.

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Cosa significa per la partita

Tutto ruota attorno alle condizioni di Mbappé: la Francia vuole evitare rischi inutili, ma il capitano è considerato fondamentale, soprattutto in una gara decisiva per la classifica del girone. Una decisione definitiva dovrebbe arrivare nelle prossime ore, quando Zidane valuterà in prima persona la situazione del suo uomo simbolo e le eventuali alternative a disposizione, tra Ousmane Dembélé, Bradley Barcola e Michael Olise.

Clima non semplice per i Bleus

Il dubbio sul capitano si inserisce in un momento non semplice per il gruppo, tra le voci su alcune tensioni interne e un’emergenza in mezzo al campo e in difesa che costringe il tecnico a rivedere l’assetto. Per l’Italia, invece, l’incertezza francese rappresenta un’opportunità in più nella corsa al passaggio del turno nel girone di Nations League.



