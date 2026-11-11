Mercato Milan, occhi su Givairo Read: nuovo obiettivo per gennaio, il Feyenoord chiede 30 milioni

I rossoneri valutano il giovane terzino olandese classe 2006 per aumentare le alternative sulla fascia: in estate era finito anche nel mirino di Roma e Inter



Il Milan prepara le mosse per il mercato di gennaio e continua a monitorare diversi profili per rinforzare la rosa. La necessità di aumentare la qualità e soprattutto la profondità dell’organico è diventata evidente nel corso della stagione. La squadra di Ruben Amorim ha infatti mostrato difficoltà nel gestire gli impegni ravvicinati, con una rosa non ancora sufficientemente attrezzata per competere su più fronti.

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La sconfitta casalinga in Europa League contro il Ferencvaros ha ulteriormente evidenziato questo problema, alimentando le riflessioni della dirigenza in vista della sessione invernale.

Secondo quanto riportato da Tuttomercatoweb.com, tra i nomi seguiti dal club rossonero ci sarebbe Givairo Read, giovane terzino olandese del Feyenoord e della Nazionale, classe 2006.

Un profilo particolarmente interessante per età, prospettiva e caratteristiche tecniche. Read era già finito sotto osservazione nell’ultima estate, quando anche Roma e Inter avevano manifestato interesse prima di orientarsi su altri obiettivi.

Il giovane olandese, inoltre, si era messo in evidenza nel febbraio 2025, riuscendo a limitare Rafael Leao nel doppio confronto di Champions League.

L’operazione, però, non si preannuncia semplice. Il Feyenoord valuta il proprio talento almeno 30 milioni di euro, una cifra importante per un calciatore ancora giovanissimo.

Il Milan riflette: oltre a un centrale difensivo e a un centravanti, anche la fascia potrebbe diventare una priorità. Read è un nome da seguire per gennaio.