Mercato Roma, assalto a Endrick: D’Amico prepara l’offerta, ecco la formula per gennaio

I giallorossi non mollano il talento brasiliano del Real Madrid Endrick: contatti ripresi, possibile prestito con diritto di riscatto e la concorrenza dello Sporting da battere

Endrick resta il grande obiettivo della Roma per il mercato di gennaio. La dirigenza giallorossa continua a lavorare per portare nella Capitale il giovane attaccante brasiliano del Real Madrid, considerato il rinforzo ideale per aumentare il peso offensivo della squadra.

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Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, i contatti tra l’entourage del calciatore e il club capitolino sono ripresi. Dopo la partita di Champions League ci sarebbe stato anche un incontro a Trigoria. Il direttore sportivo D’Amico starebbe studiando una formula che possa convincere il Real Madrid: prestito oneroso con diritto di riscatto, accompagnato dalla possibilità per gli spagnoli di inserire un diritto di recompra.

La Roma, però, deve fare attenzione alla concorrenza. Anche lo Sporting avrebbe già avviato i contatti con il giocatore. Il club portoghese rappresenta una possibilità concreta e potrebbe sfruttare la presenza di Paulo Fonseca, tecnico che in passato ha contribuito alla valorizzazione di Endrick a Lione.

Come sottolineato dal Corriere dello Sport, la destinazione romanista sarebbe particolarmente gradita al brasiliano già dalla scorsa estate. A convincerlo ci sarebbe anche Wesley, che gli avrebbe raccontato positivamente l’ambiente giallorosso, spingendolo a scegliere la Capitale.

Un altro elemento importante è la volontà di Carlo Ancelotti, che vorrebbe vedere Endrick in una squadra capace di garantirgli continuità e minutaggio.

La Roma lavora sottotraccia da mesi: ora serve accelerare. Gennaio può diventare il momento decisivo per portare Endrick in giallorosso.