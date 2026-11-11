Calciomercato Milan, Cardinale fa sul serio: assalto a Tresoldi già a gennaio, pronti 50 milioni!

Il talento italo-tedesco Tresoldi è finito in cima alla lista dei desideri rossoneri: il club vuole anticipare la concorrenza e regalare un nuovo rinforzo al reparto offensivo

Il Milan fa sul serio per Nicolò Tresoldi e potrebbe decidere di accelerare già nella prossima sessione invernale di calciomercato. L’attaccante italo-tedesco del Club Brugge è diventato uno degli obiettivi principali della dirigenza rossonera, con Gerry Cardinale intenzionato a intervenire concretamente per aumentare la qualità della rosa e centrare la qualificazione alla prossima Champions League.

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A rilanciare l’indiscrezione è la Gazzetta dello Sport, secondo cui il proprietario del Milan avrebbe chiesto al proprio team mercato di provare ad anticipare i tempi, evitando che la concorrenza possa trasformare l’operazione in un’asta.

L’eventuale arrivo di Tresoldi non rappresenterebbe una bocciatura per Gonçalo Ramos, acquistato in estate per 75 milioni di euro. Il portoghese, finora, ha raccolto 3 gol e 2 assist, ma l’idea sarebbe quella di offrirgli un’alternativa di livello e, soprattutto, una possibile soluzione tattica con due attaccanti contemporaneamente in campo.

I numeri di Tresoldi, del resto, sono impressionanti: 13 gol in 15 partite. A convincere ulteriormente Cardinale sarebbe stata anche la tripletta realizzata contro l’Inter.

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C’è però un ostacolo importante: la valutazione del cartellino sarebbe salita fino a circa 50 milioni di euro. Una cifra considerevole, soprattutto dopo i 75 milioni investiti in estate.

I contatti con il Club Brugge sarebbero già avviati. Il Milan vorrebbe chiudere a gennaio, ma non esclude di riprovarci in estate qualora le richieste economiche diventassero eccessive. Tresoldi è il nuovo grande obiettivo rossonero.