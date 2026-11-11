Juventus, idea Scamacca per l’attacco: Carnevali stravede per il centravanti dell’Atalanta

I bianconeri avrebbero chiesto informazioni sull’attaccante nerazzurro Scamacca: Giovanni Carnevali conosce bene il giocatore e lo apprezza fin dai tempi della comune esperienza al Sassuolo

La Juventus guarda in casa Atalanta per rinforzare il proprio reparto offensivo. Tra i nomi finiti sul taccuino della dirigenza bianconera ci sarebbe anche quello di Gianluca Scamacca, centravanti della formazione bergamasca.

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A riportare l’indiscrezione è Nicolò Schira, secondo cui la Juventus avrebbe già chiesto informazioni sull’attaccante classe 1999, valutando la possibilità di un eventuale interesse in vista delle prossime finestre di mercato.

Un dettaglio interessante riguarda Giovanni Carnevali, che apprezzerebbe particolarmente Scamacca. L’amministratore delegato bianconero conosce infatti molto bene il centravanti, avendolo avuto nel proprio ambiente durante la comune esperienza al Sassuolo. Un rapporto professionale che potrebbe rappresentare un elemento importante nella valutazione del giocatore.

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Scamacca, dopo le esperienze in diverse squadre e il trasferimento all’Atalanta, rappresenta un profilo con caratteristiche fisiche e tecniche particolarmente interessanti. La sua capacità di giocare spalle alla porta, proteggere il pallone e attaccare l’area potrebbe offrire nuove soluzioni offensive alla Juventus.

Al momento si tratta di un interesse da monitorare, senza che ci siano conferme su una trattativa già avviata. La pista Scamacca è da seguire: la Juventus potrebbe presto approfondire il discorso con l’Atalanta.