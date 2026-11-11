Lazio, Cataldi verso l’addio: nessun rinnovo in programma, a fine stagione può salutare

Dopo il prolungamento di Floriani Mussolini e i contatti per Isaksen e Rovella, il futuro del centrocampista biancoceleste Cataldi sembra sempre più lontano da Roma: il club vuole abbassare il monte ingaggi

La Lazio programma il futuro, ma non tutti i giocatori sembrano destinati a rientrare nei piani della società. Tra le situazioni più delicate c’è quella di Danilo Cataldi, il cui contratto scadrà nel 2027. Al momento, infatti, non sarebbero previsti incontri con il suo procuratore, Giuseppe Riso, per discutere un eventuale rinnovo. Una situazione che alimenta le possibilità di una separazione al termine della stagione.

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Secondo quanto riportato da Il Messaggero, la volontà della dirigenza biancoceleste sarebbe quella di alleggerire il monte ingaggi, diventato particolarmente pesante nonostante le operazioni in uscita della scorsa estate. Tra nuovi acquisti e adeguamenti contrattuali, infatti, il costo del lavoro allargato avrebbe registrato un incremento.

Cataldi non sarebbe l’unico destinato a lasciare la Capitale. Nella stessa situazione ci sarebbero anche Luca Pellegrini, Matteo Cancellieri e Manuel Lazzari, tutti con accordi in scadenza al termine della stagione.

Sul fronte dei rinnovi, invece, il primo nome è quello di Floriani Mussolini, che ha firmato fino al 2031 con un ingaggio adeguato a 600.000 euro, destinato a salire progressivamente fino a 800.000 nelle prossime due stagioni.

La Lazio vuole inoltre avviare nuovi contatti con gli entourage di Gustav Isaksen e Nicolò Rovella. Per il danese, protagonista di un ottimo momento di forma, l’obiettivo è anticipare la concorrenza con un prolungamento e un aumento dello stipendio.

Il quadro è chiaro: la Lazio vuole blindare alcuni giovani e alleggerire i costi, mentre il futuro di Cataldi appare sempre più incerto.