Manchester United, Pochettino sempre più vicino: trattative avanzate per la panchina! I dettagli

Il tecnico argentino Pochettino vuole tornare in Premier League e avrebbe già dato la propria disponibilità: è lui il principale candidato per guidare i Red Devils nella prossima avventura

Il Manchester United accelera per Mauricio Pochettino. Il club inglese sta portando avanti le trattative per affidare all’allenatore argentino la guida tecnica della squadra. Un’operazione che potrebbe entrare presto in una fase decisiva.

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Secondo quanto riportato da The Athletic e rilanciato anche da Fabrizio Romano, i contatti tra le parti starebbero procedendo positivamente. Pochettino avrebbe manifestato la propria volontà di accettare l’incarico e sarebbe particolarmente interessato alla possibilità di sedersi sulla panchina dei Red Devils.

Il tecnico argentino, già protagonista in Premier League alla guida del Tottenham e successivamente del Chelsea, rappresenta il profilo individuato dalla dirigenza per il nuovo progetto sportivo.

Al momento, Pochettino sarebbe il principale candidato per diventare il prossimo allenatore del Manchester United. La trattativa è in evoluzione e il gradimento dell’allenatore costituisce un elemento importante per proseguire i dialoghi.

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Resta comunque da attendere la decisione definitiva della società inglese, chiamata a valutare gli ultimi dettagli prima di procedere con la scelta ufficiale.

La sensazione è che la pista stia diventando sempre più concreta: Pochettino vuole il Manchester United e i contatti sono in corso. Ora la palla passa al club, che dovrà prendere la decisione finale sul futuro della propria panchina.



