Calafiori: «Francia? Ci vorrà tanta testa e tanto cuore»

Riccardo Calafiori non ha dubbi: «In Nazionale, visto che non c’è tanto tempo per stare insieme e preparare la partita, credo che ci vorrà tanta testa e tanto cuore». Le parole

Vigilia di gala in casa azzurra in vista del grande classico internazionale contro la Francia. Al fianco del Commissario Tecnico Roberto Mancini nella consueta conferenza stampa della vigilia si è presentato Riccardo Calafiori, talentuoso difensore mancino classe 2002 in forza all’Arsenal, noto per la sua spiccata personalità, la grande intelligenza tattica e la capacità di impostare il gioco con la stessa qualità di un centrocampista. Le sue parole:

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PAROLE – «Domani lo stadio pieno ci aiuterà, non penso si possa prendere alla leggera una partita del genere perché sappiamo chi andiamo ad affrontare. Giochiamo domani e poi vediamo domenica. Ultimamente siamo veramente tanto giovani, mi sto iniziando a sentire più grande. Di esperienza in Nazionale ne ho relativamente poca, in ogni partita cerco di trascinare la mia squadra e cerco di essere un leader più attraverso le azioni in campo che attraverso il linguaggio»

ITALIA – «Ho sempre detto che è ancora un po’ presto per vedere dei grossi cambiamenti e il lavoro del mister, ma cominciare con dei risultati positivi aiuta. Ci dà più fiducia, domani è di nuovo un test importante. Sinceramente è stata una partita tosta, era importante per noi uscirne a testa alta e lo abbiamo fatto. Domani giochiamo in casa, lo stadio sarà pieno. Sono cose positive che ci permettono di arrivare alla partita ancor più consapevoli ma sappiamo che c’è tanto da lavorare»

PARTITA CONTRO LA FRANCIA – «In Nazionale, visto che non c’è tanto tempo per stare insieme e preparare la partita, credo che ci vorrà tanta testa e tanto cuore. Olise? C’è poco da studiare di un giocatore così, ma è sempre bello affrontare questi giocatori anche a livello personale. Secondo me sarà una partita molto complicata. Hanno diversi sostituzioni che possono fare, cambia poco. Dobbiamo restare concentrati su noi stessi»