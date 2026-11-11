Pochettino nuovo allenatore del Manchester United: svolta in panchina! Accordo totale e decisione presa. Addio imminente per Carrick

Mauricio Pochettino sarà il nuovo allenatore del Manchester United: è lui il sostituto di Michael Carrick sulla panchina dei Red Devils

Il Manchester United si appresta a inaugurare un nuovo capitolo tecnico: Mauricio Pochettino sarà il prossimo allenatore dei Red Devils. I vertici del club di Old Trafford e l’allenatore argentino hanno definito un’intesa complessiva su ogni aspetto contrattuale, raggiungendo un accordo totale che attende soltanto i passaggi formali legati alla destituzione di Michael Carrick per essere ratificato ufficialmente. Lo riporta Matteo Moretto.

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Il divorzio con la nazionale USA e la chiamata di Old Trafford

Per sposare il nuovo progetto della dirigenza inglese, il tecnico santafesino ha compiuto un passo immediato e irrevocabile sul fronte delle selezioni internazionali. Pochettino ha infatti già comunicato formalmente alla federazione statunitense la volontà di rassegnare le dimissioni e abbandonare l’incarico di commissario tecnico degli USA.

La prospettiva di raccogliere la complessa sfida del Manchester United e l’opportunità di tornare a competere ai massimi vertici del calcio continentale hanno prevalso sul percorso intrapreso con la selezione a stelle e strisce. La dirigenza britannica ha individuato nell’argentino la figura dotata del carisma e dell’esperienza necessari per guidare la ricostruzione sportiva del club, accelerando i contatti fino alla definitiva fumata bianca.

Fine corsa per Michael Carrick: attesa per la separazione formale

L’arrivo imminente di Pochettino segna il capolinea per la gestione di Michael Carrick sulla panchina della prima squadra. Nelle prossime ore le parti definiranno i dettagli legali ed economici per formalizzare l’esonero del tecnico inglese, aprendo così la strada all’annuncio ufficiale del successore.

La scelta della dirigenza testimonia la volontà di puntare su una guida collaudata ad altissimi livelli, capace di reggere le pressioni di una piazza esigente e di gestire uno spogliatoio ricco di individualità complesse.

Il ritorno in Premier League: pedigree ed esperienza per i Red Devils

Per l’allenatore sudamericano si tratta del terzo prestigioso incarico nel massimo campionato inglese, dopo le significative esperienze maturate sulle panchine di Tottenham e Chelsea. Con gli Spurs, Pochettino ha costruito un ciclo memorabile culminato nella storica finale di Champions League, mentre a Stamford Bridge ha guidato un gruppo giovane attraverso una complessa fase di transizione.

Il Manchester United intende affidargli la completa riorganizzazione dell’assetto tattico, valorizzando le risorse presenti in rosa attraverso un calcio propositivo, basato su pressing aggressivo, identità riconoscibile e sviluppo dei giovani talenti. Con l’accordo blindato in ogni dettaglio, a Old Trafford si attende soltanto il comunicato di rito per dare il via alla nuova era Pochettino.