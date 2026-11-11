Mbappé salta Italia Francia! Ufficiale, l’annuncio di Zidane sulle condizioni del fuoriclasse del Real Madrid non lascia dubbi

Kylian Mbappé non disputerà Italia Francia! Zinedine Zidane ha ufficializzato l’assenza del fuoriclasse del Real Madrid per il match di Nations League

Doccia fredda per la Francia alla vigilia della prestigiosa sfida contro l’Italia di Nations League. La selezione transalpina dovrà fare a meno del proprio capitano e punto di riferimento offensivo: Kylian Mbappé è ufficialmente escluso dalla lista dei disponibili per il match di domani a causa di un infortunio. Ad annunciare il pesante forfait in conferenza stampa è stato il commissario tecnico Zinedine Zidane, che ha chiarito la natura precauzionale della decisione in vista dei prossimi appuntamenti.

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Gestione precauzionale: la linea dello staff medico

La scelta di non rischiare il fuoriclasse è maturata dopo un confronto approfondito tra lo staff sanitario dei Bleus e la guida tecnica. Di fronte a un risentimento muscolare, la priorità assoluta è evitare ricadute pericolose in una fase delicata della stagione, caratterizzata da un calendario fittissimo di impegni. Zidane ha spiegato con chiarezza la situazione clinica, fissando l’obiettivo per la seconda gara della sosta:

«Non corriamo alcun rischio. Spero non sia nulla di grave e di averlo a disposizione per domenica»

Le parole del tecnico testimoniano un approccio improntato alla prudenza: l’evoluzione delle condizioni fisiche del classe ’98 verrà monitorata costantemente nei prossimi giorni per valutarne l’impiego nel match di domenica contro la Turchia.

La permanenza in gruppo e la voglia di esserci domenica

Nonostante l’impossibilità di scendere in campo contro gli azzurri, l’attaccante ha deciso di non abbandonare il raduno della nazionale e di proseguire le terapie direttamente nel centro tecnico federale. Zidane ha evidenziato la frustrazione del giocatore per dover saltare un classico del calcio europeo, elogiandone lo spirito di appartenenza:

«A me sembra stare bene. Il fatto che resti qui con noi dimostra che non è affatto contento di saltare la partita di domani e che vuole giocare domenica!»

La permanenza di Mbappé a supporto del gruppo conferma la centralità del capitano anche fuori dal terreno di gioco, con la determinazione a recuperare la piena efficienza atletica già per il weekend.

L’assetto offensivo verso la sfida con gli Azzurri

L’assenza della stella transalpina obbligherà Zidane a ridisegnare il reparto avanzato per affrontare un’Italia solida e compatta. Senza le accelerazioni brucianti e il senso del gol del proprio numero dieci, la Francia cercherà soluzioni alternative attraverso un assetto più corale, sfruttando la rapidità sulle corsie esterne e la fisicità delle punte di scorta per scardinare la difesa avversaria, in attesa di ritrovare Mbappé al centro del progetto per il rush finale del raduno.