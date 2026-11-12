Manchester United, esonerato Carrick: Pochettino in pole

Lo United è terzultimo con 8 punti in 10 giornate, il peggior avvio dal 1972/73: il club avrebbe raggiunto un accordo di massima con il CT degli Stati Uniti

Il Manchester United cambia allenatore: Michael Carrick è stato esonerato. Il club inglese ha comunicato ufficialmente di aver interrotto il rapporto con il tecnico, ex centrocampista bandiera dei Red Devils, dopo un inizio di stagione molto deludente. La società ha spiegato di voler nominare “un successore permanente il più rapidamente possibile”.

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Una classifica da zona retrocessione

I numeri sono impietosi: dopo 10 giornate di Premier League il capitano Bruno Fernandes e compagni sono diciottesimi, terzultimi, con una vittoria, cinque pareggi e quattro sconfitte, per un totale di 8 punti, il peggior avvio dalla stagione 1972/73. In tutte le competizioni lo United ha vinto soltanto tre delle prime 15 partite.

Gli ultimi risultati non bastano

Neppure l’ultimo periodo ha convinto la dirigenza. Dopo il 2-0 sul campo del Chelsea è arrivata la rimonta per 3-2 sulla Roma in Champions League, poi il 4-4 casalingo con l’Aston Villa, in cui i Red Devils hanno segnato due gol nei minuti di recupero. Un pareggio spettacolare, ma insufficiente a cancellare le preoccupazioni dei vertici.

Il percorso di Carrick

Carrick, che da giocatore ha vestito la maglia dello United per 464 presenze vincendo cinque campionati inglesi e una Champions League, era stato nominato a gennaio al posto dell’esonerato Ruben Amorim, oggi al Milan. Grazie al terzo posto e alla qualificazione in Champions League conquistata lo scorso anno, era stato confermato fino al 2028.

Pochettino in pole

Per la successione il nome più forte è quello di Mauricio Pochettino, 54 anni, argentino ed ex tecnico di Tottenham e Chelsea, oggi commissario tecnico degli Stati Uniti. Secondo Sky UK, il club avrebbe raggiunto un principio di accordo verbale con l’allenatore, che di recente aveva firmato un rinnovo fino al Mondiale 2030: lo United dovrebbe versare circa 7 milioni di sterline per liberarlo dalla federazione americana. Restano da definire i dettagli con US Soccer e con il suo staff.