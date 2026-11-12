De Rossi svela: «L’inizio di stagione è stato il momento più difficile della mia carriera. Ecco perchè»

L’allenatore del Genoa De Rossi si racconta a Sky Sport tra le difficoltà superate, la fiducia della società e il legame speciale costruito con l’ambiente rossoblù e i suoi tifosi

Daniele De Rossi si gode il momento positivo del suo Genoa, dopo aver attraversato una fase particolarmente complicata all’inizio della stagione. Ospite di Sky Sport, il tecnico rossoblù ha ripercorso le difficoltà affrontate, sottolineando l’importanza del gruppo, dello staff e della fiducia ricevuta dalla società.

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PAROLE – «Questa è una parte di carriera che ricorderò per sempre», ha raccontato De Rossi, soffermandosi poi sul periodo più complicato della propria esperienza in panchina.

INIZIO STAGIONE – «È stato il momento più difficile della mia carriera, stavo facendo dei risultati pessimi. Qualcosa mancava e qualcosa funzionava. La cosa più importante che potevo fare era risolvere i problemi: mi hanno aiutato giocatori e staff. Siamo usciti da un momento difficile e questi risultati sembravano un’utopia tre settimane fa. La società mi ha dato fiducia, si sono ricordati quanto di buono fatto l’anno scorso. Sono contento di essere l’allenatore del Genoa, ci sto proprio bene».

L’ENTUSIASMO DEI TIFOSI: «SONO MOLTO DENTRO AL GENOA»

Un passaggio importante dell’intervista ha riguardato anche il rapporto con la tifoseria genoana. De Rossi ha evidenziato il proprio coinvolgimento quotidiano e la passione con cui vive questa esperienza professionale.

TIFOSI GENOA – «Sono passionale, non timbro il cartellino. Se devo passare due ore con il magazziniere, lo faccio con lo stesso entusiasmo di come lo passerei con il capitano della squadra. I genoani ti ricordano ogni secondo quanto amano il club. Moreira a fine partita ha detto che non ha mai visto una tifoseria così in Italia. Sono molto dentro al Genoa e me lo voglio godere».

Parole che testimoniano il legame sempre più forte tra De Rossi e il Genoa, in un’avventura che il tecnico vuole vivere fino in fondo, dentro e fuori dal campo.