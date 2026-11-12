Calciomercato Inter, Stankovic verso l’addio a gennaio? Chivu lo impiega poco: spunta l’ipotesi prestito

Il centrocampista serbo Stankovic fatica a trovare spazio nelle rotazioni nerazzurre: dopo aver scelto di restare a Milano in estate, a gennaio potrebbe valutare una nuova soluzione per rilanciarsi

Il mercato di gennaio si avvicina e in casa Inter non si pensa soltanto ai possibili rinforzi in entrata. La dirigenza nerazzurra potrebbe infatti valutare anche alcune operazioni in uscita, con l’obiettivo di sistemare la rosa e permettere ad alcuni giocatori di trovare maggiore continuità. Tra i nomi da monitorare c’è quello di Aleksandar Stankovic, giovane centrocampista che sta incontrando diverse difficoltà nel ritagliarsi uno spazio importante nella squadra di Cristian Chivu.

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A fare il punto della situazione è il Corriere dello Sport, che sottolinea come la folta concorrenza in mezzo al campo abbia inevitabilmente limitato le opportunità del ventunenne. Il centrocampista, infatti, ha collezionato finora appena sei presenze, con una sola partita disputata dal primo minuto.

Si tratta della sfida contro il Venezia, nella quale Stankovic non è riuscito a convincere lo staff tecnico, venendo sostituito già all’intervallo. Numeri che evidenziano le difficoltà incontrate dal giovane serbo nel conquistare la fiducia dell’allenatore.

Eppure, durante la scorsa estate, il giocatore aveva manifestato chiaramente la volontà di rimanere a Milano per giocarsi le proprie possibilità in maglia nerazzurra. Una scelta dettata dalla voglia di affermarsi nell’Inter e conquistare spazio attraverso il lavoro quotidiano.

Adesso, però, lo scenario potrebbe cambiare. Secondo il quotidiano, un prestito a gennaio rappresenterebbe una possibilità concreta da valutare, così da consentire a Stankovic di ritrovare minutaggio, continuità e fiducia.

L’Inter, dal canto suo, potrebbe così permettere al centrocampista di proseguire il proprio percorso di crescita senza interrompere il legame con il club. Le prossime settimane saranno decisive per capire quale sarà il futuro del giovane nerazzurro.