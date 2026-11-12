Guardiola, clamorosa ipotesi USA: Pep può diventare il nuovo CT della nazionale americana?

Dalla conquista dei trofei più prestigiosi con i club a una possibile nuova avventura sulla panchina di una nazionale: il futuro di Guardiola potrebbe riservare una sorpresa
Pep Guardiola potrebbe essere protagonista di una svolta importante nella propria carriera. Dopo aver scritto pagine significative della storia del calcio europeo alla guida di alcuni dei club più prestigiosi al mondo, per l’allenatore catalano potrebbe profilarsi una nuova sfida: diventare il commissario tecnico della nazionale degli Stati Uniti.
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Secondo quanto riportato da The Athletic, infatti, il nome di Guardiola sarebbe tra quelli presi in considerazione per raccogliere l’eventuale eredità di Mauricio Pochettino sulla panchina americana. Uno scenario legato soprattutto alle indiscrezioni che vorrebbero l’attuale selezionatore statunitense tra i possibili candidati per diventare il nuovo allenatore del Manchester United.
Qualora Pochettino dovesse davvero trasferirsi a Old Trafford, la federazione americana sarebbe chiamata a individuare un nuovo commissario tecnico e Guardiola potrebbe rappresentare una delle opzioni sul tavolo.
Il curriculum dello spagnolo, del resto, parla da solo. Nel corso della sua carriera ha conquistato trofei di enorme prestigio, tra cui Champions League, Premier League, Liga e Bundesliga, lasciando il segno con le sue esperienze al Barcellona, al Bayern Monaco e al Manchester City.
Per Guardiola si aprirebbe dunque una prospettiva completamente diversa rispetto al lavoro quotidiano nei club. Dalla gestione di una squadra alla guida di un’intera nazionale, con l’obiettivo di costruire un progetto in vista dei grandi appuntamenti internazionali.
Al momento si tratta di un’ipotesi di mercato, ma il possibile intreccio tra Pochettino, Manchester United e Guardiola merita particolare attenzione.