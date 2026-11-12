Mercato Milan, obiettivo Tresoldi: il Club Brugge spara altissimo, servono 60 milioni

I rossoneri cercano un nuovo centravanti per rinforzare l’attacco, ma la strada che porta al talento italo-tedesco Tresoldi è in salita: i belgi non intendono fare sconti

Il Milan guarda al mercato per individuare un nuovo centravanti da affiancare a Gonçalo Ramos. Con Francesco Camarda che potrebbe partire in prestito per trovare maggiore continuità e proseguire il proprio percorso di crescita, la dirigenza rossonera sta valutando diversi profili. Il nome in cima alla lista sarebbe quello di Nicolò Tresoldi, attaccante classe 2004 attualmente in forza al Club Brugge.

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Il giovane centravanti, che deve ancora sciogliere le riserve sulla nazionale da rappresentare tra Italia e Germania, non ha mai nascosto la propria simpatia per il Milan. In diverse occasioni ha infatti manifestato il desiderio di indossare un giorno la maglia rossonera.

La trattativa, tuttavia, si preannuncia tutt’altro che semplice. Come riferisce La Gazzetta dello Sport, il Club Brugge avrebbe fissato in 60 milioni di euro il prezzo del cartellino, senza alcuna intenzione di concedere sconti. I precedenti con i rossoneri, dai casi De Ketelaere e Jashari, dimostrano quanto sia complicato trattare con la società belga.

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TRESOLDI, NUMERI DA CAPOGIRO: 14 GOL IN 17 PARTITE

A spiegare la valutazione è soprattutto il rendimento del giocatore. Tresoldi ha realizzato 14 gol in 17 presenze, cinque dei quali in Champions League. Indimenticabile, per i tifosi milanisti, la tripletta segnata a San Siro contro l’Inter, in una sfida dal sapore speciale per l’attaccante.

Il Milan sta valutando l’investimento: molto dipenderà anche dai risultati della squadra di Amorim e dagli obiettivi raggiunti a fine 2026. Cardinale potrebbe essere chiamato a un nuovo investimento importante.