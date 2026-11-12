Italia Francia, Mancini ufficializza i convocati: le scelte

Stasera alle 20.45 a San Siro nella quinta giornata di Nations League: il ct taglia i giovanissimi e conferma Ricci, mentre Zaniolo ha lasciato il ritiro

Sono stati annunciati i 23 convocati di Roberto Mancini per la sfida tra Italia e Francia, in programma questa sera alle 20.45 a San Siro e valida per la quinta giornata di Nations League. Il commissario tecnico ha ridotto a 23 la lista dei 31 giocatori radunati a Coverciano, lasciando in tribuna otto elementi aggregati al gruppo.

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Chi resta fuori

Escono dalla lista della partita Honest Ahanor, difensore del Crystal Palace, Federico Gatti, difensore della Juventus, e Matteo Palma, difensore dell’Udinese, appena convocato per la prima volta dopo il cambio di nazionalità. A centrocampo non ci sono Riccardo Cassano, 17enne del Como, Simone Lontani, giovane del Parma, e Niccolò Pisilli, centrocampista della Roma. In attacco restano fuori Alphadjo Cissé, attaccante del Milan, e Mattia Liberali, classe 2007 del Como. La possibilità di un debutto per Cissé e Liberali resta comunque aperta per la gara successiva con il Belgio.

Le assenze già note

Non faranno parte del gruppo neppure Nicolò Zaniolo, ala dell’Udinese che ha lasciato il ritiro per motivi personali, e Gianluca Mancini, difensore della Roma, fermato da un risentimento muscolare al flessore destro.

I convocati azzurri

Portieri: Donnarumma, Carnesecchi, Vicario.

Difensori: Kayode, Scalvini, Calafiori, Bastoni, Dimarco, Palestra, Ghilardi.

Centrocampisti: Ricci, Tonali, Fagioli, Doumbia, Frattesi, Romano, Barella, Vergara.

Attaccanti: S. Esposito, Pio Esposito, Scamacca, Cambiaghi, Koleosho.