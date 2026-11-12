Calciomercato Juve, SOS terzino sinistro per Spalletti: Cambiaso e Cabal non convincono, 5 nomi nella lista di Carnevali in vista di gennaio

Calciomercato Juve, i bianconeri andranno a caccia di un nuovo terzino sinistro in vista di gennaio: ecco i nomi in lista

La Juventus si prepara a intervenire con decisione nel calciomercato invernale, al via il prossimo 28 dicembre, per esaudire una precisa richiesta tattica di Luciano Spalletti: l’acquisto di un nuovo esterno sinistro. Come riportato dal Corriere dello Sport, la profonda involuzione di Andrea Cambiaso — la cui valutazione è scesa attorno ai 25 milioni di euro senza offerte concrete — e le difficoltà fisiche di Juan Cabal hanno spesso costretto Zeki Celik ad adattarsi fuori ruolo, rendendo urgente un innesto immediato.

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L’assalto a Juan Miranda e l’ostacolo Palladino

Secondo quanto riferito da Tuttosport, il profilo che sta scalando le gerarchie alla Continassa è quello di Juan Miranda. Lo spagnolo del Bologna sta impressionando in Serie A con 6 assist vincenti e ha il contratto in scadenza nel 2028, con le trattative per il rinnovo ancora in fase di stallo. Nonostante la concorrenza di Milan e Newcastle, gli ottimi rapporti tra bianconeri e rossoblù — già protagonisti dell’affare Jhon Lucumi — favoriscono la dirigenza torinese. Il vero freno a una cessione a gennaio resta però l’effetto Raffaele Palladino: con 17 punti conquistati in 7 partite, gli emiliani corrono per l’Europa e difficilmente vorranno privarsi di un perno fondamentale a stagione in corso.

Le alternative italiane e le occasioni dall’estero

Per finanziare il colpo in entrata servirà prima una cessione, oltre al rientro di Joao Mario dalla Fiorentina. Sul fronte dei giovani talenti italiani seguiti dall’amministratore delegato Giovanni Carnevali, la strada è in salita: il Torino blinda Alessio Cacciamani fino a giugno, mentre l’Atalanta chiede 25 milioni di euro per Lorenzo Bernasconi. Decisamente più intriganti le piste internazionali. Piace Destiny Udogie, scivolato indietro nelle gerarchie di Roberto De Zerbi dietro Andrew Robertson e Ben Davies e pronto a chiedere il prestito per giocare con continuità. La vera suggestione rimane tuttavia Alejandro Balde, utilizzato appena 124 minuti da Hansi Flick al Barcellona: un’occasione low cost capace di garantire un salto di qualità immediato nella corsa alla Champions League.

La dirigenza bianconera continua dunque a monitorare con attenzione ogni evoluzione, pronta a cogliere la finestra più favorevole tra piste italiane e grandi opportunità internazionali per consegnare a Spalletti la freccia mancina ideale con cui rilanciare le ambizioni stagionali della squadra.