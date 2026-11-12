Calciomercato Roma, Mourinho frena sull’addio di Endrick a gennaio: ma spuntano sponsor d’eccezione. Ultimissime

Calciomercato Roma, José Mourinho frena sulla possibile partenza di Endrick a gennaio. Cosa sta succedendo

Il calciomercato della Roma si accende in vista della sessione invernale di gennaio, con la dirigenza giallorossa pronta a piazzare un colpo di assoluto prestigio per rinforzare il reparto offensivo. In cima alla lista dei desideri del direttore sportivo D’Amico c’è infatti Endrick: il giovane talento brasiliano, alla ricerca di maggiore minutaggio e continuità, vedrebbe di buon occhio un trasferimento nella Capitale per mettersi alla prova sotto la guida tecnica di Gian Piero Gasperini. Tuttavia, l’operazione si preannuncia tutt’altro che semplice a causa della ferma opposizione di José Mourinho, intenzionato a bloccare sul nascere qualsiasi ipotesi di partenza.

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Il veto di Mourinho e il nodo legato alla formula del trasferimento

Secondo quanto riportato da Il Corriere dello Sport, l’allenatore portoghese considera il classe 2006 un elemento incedibile. Mourinho è infatti profondamente convinto che le straordinarie qualità del ragazzo debbano essere coltivate e valorizzate direttamente all’interno delle mura domestiche, scommettendo senza esitazioni sul fatto che, da qui al termine della stagione agonistica, il contributo di Endrick si rivelerà un fattore determinante per le sorti della squadra.

A complicare ulteriormente i piani della Roma c’è poi la questione economica e contrattuale: l’ipotesi di un prestito con diritto di riscatto, formula fortemente caldeggiata dal club capitolino per tutelare l’investimento, non viene ritenuta dal Real Madrid un reale valore aggiunto per privarsi del giocatore a metà annata.

Gli sponsor giallorossi: i consigli di Ancelotti, Rüdiger e Huijsen

Nonostante il muro alzato dal tecnico lusitano, l’attaccante continua a ricevere continui stimoli che lo spingono verso Trigoria. A fare il tifo per un suo approdo in Serie A ci sono infatti testimoni d’eccezione che conoscono bene l’ambiente capitolino. Il commissario tecnico della nazionale brasiliana, Carlo Ancelotti, non ha esitato a spendere parole d’amore e profondo elogio per il fascino e la bellezza di Roma. Parallelamente, nello spogliatoio del club, due ex giallorossi come Antonio Rüdiger e Dean Huijsen si sono premurati di raccontargli nei minimi dettagli il calore viscerale e la passione unica che la piazza romanista sa sprigionare.

L’asse nella Seleção: Wesley alleato prezioso per D’Amico

A questa importante opera di convincimento si aggiunge infine il lavoro silenzioso ma costante portato avanti all’interno dello spogliatoio della Seleção. Protagonista di questa mediazione è Wesley, trasformatosi ormai nel principale e più prezioso alleato di D’Amico in questa complessa e affascinante trattativa di mercato. Forte del gradimento del calciatore e di una rete di alleati così influenti, la Roma proverà a tenere viva la pista fino a gennaio, consapevole però che servirà una svolta per superare la resistenza di Mourinho.