Sassuolo, D’Aversa si presenta: «I giocatori devono sentirsi i primi responsabili. Questa è una squadra che ha qualità tecniche ma se non c’è la determinazione tutto diventa più difficile»

Roberto D’Aversa, allenatore del Sassuolo, ha parlato in conferenza stampa nel giorno della sua presentazione. Le dichiarazioni

È il giorno delle prime parole ufficiali per Roberto D’Aversa da nuovo allenatore del Sassuolo. Intervenuto in conferenza stampa al Mapei Football Center per aprire il nuovo corso neroverde, il tecnico ha subito voluto rendere merito al lavoro svolto dal suo predecessore Alberto Aquilani: “Devo fare i complimenti alla squadra per il modo in cui si allenano, anche se son qui da poco, e questo va riconosciuto ad Alberto Aquilani, io fino ad adesso non ho avuto alcun problema e bisogna dare merito a chi c’era prima”.

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Difesa da registrare e mentalità: «Non basta il cambio dell’allenatore»

Chiamato a risollevare una squadra che finora ha incassato troppi gol, D’Aversa ha subito chiarito le priorità per invertire la rotta, sottolineando come l’atteggiamento conti più dei sistemi di gioco: “Indipendentemente dalla difesa a 4 o a 3, sono più importanti i concetti: andare in campo affrontando ogni avversario con il massimo rispetto. Questa è una squadra che ha qualità tecniche ma se non si va a vincere il duello, se non c’è la determinazione, tutto diventa più difficile”.

Per risalire la china, il tecnico pretende una scossa immediata sul piano caratteriale e della responsabilità individuale: “Autostima. La squadra si sentiva responsabile, giustamente, perché ora ha pagato l’allenatore ma non credo che basti il cambio dell’allenatore per tutto questo, i giocatori devono sentirsi i primi responsabili”. Un concetto ribadito anche nell’analizzare le fragilità del reparto arretrato: “nel momento in cui si arriva in una squadra che in questo momento ci vede come la peggior difesa, è l’aspetto da migliorare“, precisando però con fermezza che “Si migliora nel duello personale, tutto parte dall’aspetto mentale e non dal modulo”.

Tattica, gerarchie e infortuni: il punto su Bowie, Esposito e Berardi

Pur riconoscendo la fisionomia della rosa — “Io ho accettato velocemente questa squadra per il valore, questa è stata costruita per il 4-3-3 ma bisogna lavorare“ — D’Aversa ha tracciato l’identikit dei suoi attaccanti: “Bowie è una punta centrale, non ci sono dubbi, rispecchia le caratteristiche del centravanti classico. Ho allenato Sebastiano Esposito, è più una seconda punta, gli piace l’assist e il resto”.

Massima apertura anche sul dualismo in porta tra Muric e Turati (“Muric lo conosco, ora sto allenando Turati, poi allenarli dà una visione diversa e stabilire delle gerarchie“) e sul criterio merito-settimanale per l’undici titolare: “il campo determina la formazione, io aspetto sempre l’ultimo secondo per la formazione, perché aspetto anche l’ultimo secondo, guardo anche come salgono sul pullman, quindi non chiedetemi la formazione“. Infine, un aggiornamento sulle condizioni di Domenico Berardi e Cristian Volpato: “stanno lavorando a parte sperando di recuperarli per il prossimo impegno di campionato“.