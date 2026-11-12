Real Madrid, colpo in prospettiva: chiuso l’acquisto del talento JJ Gabriel dal Manchester United. Quando arriverà la firma

Il Real Madrid ha chiuso per l’arrivo dal Manchester United del talento JJ Gabriel. Tutti i dettagli

Il Real Madrid mette a segno un altro straordinario colpo in prospettiva assicurandosi le prestazioni di JJ Gabriel, sedicenne attaccante considerato uno dei profili più cristallini e promettenti del calcio europeo. Cresciuto nel settore giovanile del Manchester United, il gioiello classe 2010 è ormai promesso sposo dei Blancos: l’operazione risulta infatti definita in ogni dettaglio e mancano soltanto le firme ufficiali per ratificare l’intesa. Secondo Matteo Moretto, la tabella di marcia della dirigenza madrilena prevede che tutta la documentazione contrattuale sia pronta già entro il mese di novembre.

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L’intesa verbale e la strategia di Florentino Pérez

Il club spagnolo e l’entourage del calciatore avevano già raggiunto un accordo di massima sui termini del futuro contratto. Ancora una volta si rivela decisiva la regia del presidente Florentino Pérez, abile a muoversi con grande anticipo e lungimiranza per bruciare le tappe e assicurarsi i migliori talenti emergenti del panorama internazionale.

Battuta la concorrenza di Barcellona, Bayern Monaco e PSG

Per strappare il baby prodigio ai Red Devils, il Real Madrid ha dovuto sbaragliare una concorrenza internazionale di altissimo livello. Sulle tracce di JJ Gabriel si erano infatti mosse con decisione diverse potenze del calcio continentale, pronte a garantire al ragazzo un percorso di crescita prestigioso. Tra le società beffate figura innanzitutto il Barcellona, che sperava di portare il giovane attaccante in Catalogna. Allo stesso modo, nulla hanno potuto i tentativi del Bayern Monaco e del Paris Saint-Germain di Luis Enrique, entrambi interessati a inserire il classe 2010 nei rispettivi progetti tecnici.

Un investimento per il futuro dei Blancos

L’innesto di JJ Gabriel conferma la consolidata politica sportiva del club madrileno, sempre più orientato a individuare e bloccare con largo anticipo le stelle del domani. Con l’accordo blindato in attesa delle firme di novembre, il Real Madrid si prepara ad accogliere nel 2027 un nuovo protagonista per il proprio reparto offensivo.